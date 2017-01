Sport

Suporter de lux pentru U-BT la meciul cu Pau-Orthez

de Robert Popa, 18 ianuarie 2017, 13:05

"Studenții" vor fi încurajați de fostul mare baschetbalist clujean Ghiță Mureșan. Partida se joacă la Orthez, în cadrul etapei a cincea din faza secundă a grupelor Europe Cup.

"Mă bucur că sunt aici. E un oraş foarte frumos, cu care am amintiri plăcute de când am jucat aici. De vreo cinci ani mă tot invită Pau Orthez, iar acum au profitat că joacă Universitatea Cluj aici şi am acceptat să vin. Pau Orthez este o echipă foarte puternică şi acum, i-am văzut cu Limoges.

Nu ştiu ce va fi miercuri seară la meci, am trecut de faza asta cu pronosticuri, dar pot spune că sunt foarte fericit că sunt aici, alături de cele două echipe care mi-au fost întotdeauna în suflet", a declarat fostul mare baschetbalist clujean pentru news.ro.

U-BT ocupă locul 3 în Grupa 0, cu un bilanț de 2 victorii și tot atâtea înfrângeri. În ultima rundă, "studenții" au cedat cu 81-86 în fața maghiarilor de la Alba Fehervar. Pau Orthez este pe 2, cu același punctaj, având 2 succese și 2 eșecuri. Etapa trecută, gruparea din Hexagon a fost învinsă cu 77-92 de formația cehă BK Pardubice.

Pau-Orthez - U-BT Cluj se va disputa miercuri seara, de la ora 21:00, și poate fi urmărit în direct pe canalul de You Tube al FIBA. În tur, elevii lui Silvășan au trecut de francezi cu 79-69. În optimile Europe Cup se vor califica câștigătoarele celor 6 grupe, plus cele mai bune 2 echipe de pe locul secund. Tot în optimi vor ajunge și alte opt formații eliminate din Champions League.

Ghiță Mureșan (45 ani) a evoluat pentru "studenți" între 1991 și 2002. La Pau-Orthez, Mureșan a jucat de trei ori, în stagiunea 1992-1993, în 1995 și 2000-2001.