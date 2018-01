Sport

Tenis: Semifinală românească la Shenzhen, Halep o va întâlni pe Begu

de mediafax, 04 ianuarie 2018, 13:17

Liderul mondial Simona Halep şi Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, vor juca, joi, în sferturile de finală ale probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen.

Liderul mondial Simona Halep s-a calificat, joi, în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen, fază în care o va întâlni pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numărul patru şi locul 43 WTA, informează site-ul wtatennis.com.

Principala favorită a competiţiei s-a impus, cu scorul de 6-2, 6-2, împotriva Arynei Sabalenka din Belarus, numărul 73 mondial. Partida a durat 57 de minute.

De-a lungul întâlnirii, Halep a reuşit 11 lovituri direct câştigătoare şi a comis cinci erori neforţate, în timp ce adversara sa a avut 12 lovituri direct câştigătoare şi 22 de greşeli neprovocate. Românca a servit patru aşi şi a comis două duble greşeli.

"Cred că am dominat jocul. Ştiam că adversara loveşte puternic, dar am stat bine pe picioare. Nu este uşor să joci împotriva unei jucătoare ca ea, care loveşte atât de puternic. Încă sunt departe de câştigarea titlului. Voi căuta să câştig de fiecare dată când intru pe teren. Mă simt bine aici la Shenzhen, vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit aici!", a spus Halep, la finalul partidei.

Următoarea adversară a Simonei Halep va fi Irina Begu, care a trecut, joi dimineaţă, scor 7-5, 7-5, de jucătoarea ungară Timea Babos, a opta favorită şi numărul 55 mondial.

Irina Begu a învins-o, joi, cu scorul de 7-5, 7-5, în partida care a durat o oră şi 56 de minute, pe sportiva Timea Babos din Ungaria, calificându-se în semifinalele Shenzhen.

"A fost un meci foarte dificil. O ştiu foarte bine pe Timea, a fost mereu dificil când am întâlnit-o. Sunt foarte fericită că am reuşit să gestionez setul secund şi să câştig meciul. E primul turneu al anului, nu este niciodată uşor. Ai nevoie de ritm, de meciuri în picioare şi sunt atât de bucuroasă că am ajuns în semifinale", a spus Irina Begu, după meci.