Sport

Transferul lui Moruțan la FCSB a intrat în impas

de Robert Popa, 11 iulie 2017, 11:37

Transferul mijlocașului crescut de ”U”, Olimpiu Moruțan (18 ani), la FCSB a intrat în impas. Gigi Becali a explicat motivul.

Foto: Olimpiu Moruțan (mijloc)/ George Pohoată Photography

Publicitate

Deși totul părea rezolvat, Becali nu a ajuns la un acord cu Botoșaniul în privința procentelor dintr-un viitor transfer al lui Moruțan. Finanțatorul "roș-albaștrilor" s-a înțeles, în schimb, asupra sumei de transfer. Dacă negocierile vor fi încheiate, Olimpiu Moruțan ar putea rămâne încă un an la gruparea moldoveană sub formă de împrumut.

"Am rămas la procente. Nu s-a semnat încă tranzacția. Eu îi dau lui Gică 20%, și el a zis că vrea 25%, dar eu nu dau la nimeni 20%. La sumă ne-am înțeles, e vorba de 700.000 euro, dar la procente nu. Eu iau jucătorul și îl las un an. Acum eu nu am nevoie de Moruțan", a declarat Gigi Becali, luni seara, pe Digisport.

Olimpiu Moruțan este dorit de Steaua de mai multe luni. El a mai fost urmărit de Atalanta și PSV Eindhoven, dar și de CFR Cluj. El și-a început cariera la "U", de unde a plecat în vara lui 2016. Este cotat la 400.000 euro pe portalul transfermarkt.com. În ultima ediție de campionat, mijlocașul de 18 ani a strâns 19 apariții în tricoul lui FC Botoșani.