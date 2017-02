Sport

Transferuri noi la CFR Cluj

de Robert Popa, 09 februarie 2017, 17:30

"Feroviarii" au bătut palma cu Liviu Antal (27 ani) și Dino Spehar (23 ani), aceștia semnând o înțelegere pe un an și jumătate cu echipa din Gruia.





Dino Spehar va juca la CFR Cluj pentru un an și jumătate/ Foto: facebook.com/cfr1907/photos

Liviu Antal are în palmares un titlu și o supercupă a României cu Oțelul Galați, ambele cucerite în 2011/ Foto: Valentin Todea/ sport-focus.ro



"Spehar va juca un an și jumătate la noi, iar cu Antal am finalizat cam toate detaliile. Cu cei doi jucători, plus Deac, mă pot declara mulțumit de lotul pe care îl am. Aveam oricum nevoie de întăriri, având în vedere că Ciprian nu poate juca în meciul următor, cu Gaz Metan, fiind suspendat, iar Nascimento e accidentat", a declarat președintele din Gruia, Iuliu Mureșan, pentru ZIUA de CLUJ.

Antal se pregătea cu CFR încă de săptămâna trecută, acesta fiind împrumutat ultima dată împrumutat de Hapoel Tel Aviv la Pandurii Târgu-Jiu. Mijlocașul român a fost foarte aproape de un transfer la Anorthosis Famagusta în această iarnă, dar mutarea nu s-a mai perfectat din cauza unui litigiu cu clubul israelian.

Spehar a evoluat ultima dată la RNK Split, din prima ligă croată. Atacantul de 23 ani a fost dorit în 2010 de Manchester United, dar mutarea sa a picat, croații nereușind să se înțeleagă cu "diavolii roșii" la suma de transfer.

De-a lungul carierei, Spehar a mai trecut pe la Dinamo Zagreb (2010-15), Lokomotiva (2014), Istra 1961 (2014-15) și RNK Split (2015-2017). El a mai evoluat pentru selecționatele U-14, U-16, U-17, U-18 și U-19 ale Croației. CFR Cluj l-a mai adus în această iarnă pe Ciprian Deac (30 ani), jucătorul român venind liber de contract de la FC Tobol (Kazahstan).