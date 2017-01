Sport

Trei dintr-o lovitură. "U" Cluj a perfectat primele transferuri ale iernii

de Robert Popa, 10 ianuarie 2017, 18:30

"Șepcile roșii" au bătut palma cu mijlocașul central Claudiu Rogozan (24 ani), fundașul central Marius Ionescu (24 ani) și fundașul dreapta Tinuț Budăcan (23 ani), fotbaliști care s-au aflat ultima dată sub contract cu Unirea Jucu din Liga a III-a.





Claudiu Rogozan (nr. 18 din imagine) și Marius Ionescu (nr. 4) au participat în 2016 cu UBB Cluj la CE de Fotbal Universitar de la Zagreb/ Foto: fotbaluniversitar.ro

Unul dintre cei patru veterani ai Universității, Alex Păcurar (34 ani), va reveni și el pe teren după o accidentare care l-a ținut departe de gazon mai mult timp.

"Din moment ce au semnat, cu siguranță acești jucători au valoare și ne pot ajuta să ne atingem obiectivele. Sunt tineri și au tot viitorul în față. În ceea ce mă privește, sper să nu mai am probleme. Mă simt foarte bine. Am fost la alergări și am jucat fotbal în vacanță și nu am simțit nici o durere. Singurul lucru pe care mi-l doresc acum e să revenim cât mai curând în prima ligă", a declarat Păcurar pentru ZIUA de CLUJ.

La capitolul plecări, trupa lui "Papi" s-a despărțit de Rareș Cîndea, Flavius Nistor, Adrian Pop Solovăstru, Horațiu Popa, Alin Arman, Cristian Kilin și Mădălin Bercea. Aceștia și-au reziliat amiabil înțelegerea cu "studenții", anunță pagina oficială de facebook a clubului.

Reunirea "Șepcilor roșii" va avea loc pe 23 ianuarie 2017, iar primul amical este programat pe 4 februarie, cu CSM Hunedoara ( Liga a IV-a). După această partidă, "alb-negrii" vor întâlni trei formații din Liga a III-a. E vorba de Cetatea Deva, Industria Galda de Jos și Unirea Jucu ( de două ori, pe 7 și 25 februarie). Meciurile de verificare se vor desfășura în Parcul Sportiv "Iuliu Hațieganu".

Universitatea va sta în prima etapă a returului din Liga a IV-a, din 26 februarie. Elevii lui "Papi" au încheiat turul pe locul 1, cu 40 puncte și un golaveraj impresionant: 82-5. În cele 14 meciuri disputate, "U" a obținut 13 victorii și un singur rezultat de egalitate.