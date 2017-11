Sport

Țucudean la CFR? Petrescu: ”Sper să avem jucătorii pe care îi dorim”. Reacția atacantului

de Robert Popa, 30 noiembrie 2017, 16:15

Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre posibilitatea venirii lui George Țucudean, de la FC Viitorul, în Gruia. ”Când ne reunim, sper să avem jucătorii pe care îi dorim”, a spus Petrescu.

Țucudean a marcat 8 goluri pentru Viitorul în acest campionat/Foto: ziuaconstanta.ro

"Bursucul" nu a confirmat, dar nici nu a negat interesul pentru atacantul campioanei.

"S-au scris de atâția jucători, încât nici nu mai știu unde să-i punem pe toți. Se scrie, acum nu pot să vă spun altceva. Sunt speculații în presă, despre mulți jucători. Dar pe 8 ianuarie, când ne reunim, sper să avem jucătorii pe care îi dorim la antrenament", a declarat Dan Petrescu.

Posibilul interes al "feroviarilor" a ajuns și la urechile lui Țucudean. Ba mai mult, jucătorul antrenat de Gică Hagi nu ar zice "nu" unei veniri în Gruia.

"Mă bucur că cei de la CFR sunt interesați de mine. Un merit important îl am și eu pentru că am muncit. Anul acesta a fost unul bun pentru mine. În momentul de față sunt sub contract cu Viitorul. Dacă vine o ofertă care să fie bună pentru mine și pentru club, cine știe. Poate o să îmi dea drumul să plec", a spus Țucudean, pe Digisport.

În actuala ediție de campionat, George Țucudean a strâns 17 meciuri și a înscris 8 goluri. Cea mai bună evoluție a înregistrat-o în etapa a 13-a, când Viitorul a învins Iașiul cu 5-2. În acel joc, atacantul de 26 ani a înscris 4 goluri.

De-a lungul carierei, Țucudean a mai jucat la UTA Arad, Dinamo, Standard Liege, Charlton Athletic, FCSB, ASA Târgu Mureș și Pandurii. În 2012, a luat Cupa și Supercupa României cu Dinamo. În 2015, George Țucudean a câștigat Cupa, Campionatul și Supercupa României alături de FCSB. Este cotat la 800.000 de euro pe portalul transfermarkt.com.