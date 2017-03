Sport

U-BT a bifat o nouă victorie în Derby-ul Ardealului. Silvășan: ”Am controlat jocul”

de Robert Popa, 15 martie 2017, 20:30

U-BT Cluj a trecut cu 92-75 de CSU Sibiu, miercuri, la Sala Sporturilor "Horia Demian", în cadrul etapei a 4-a din Top 6.





Kuti Nandor a reușit 7 puncte pentru ”alb-negri” în victoria cu Sibiul/ Foto: Sandor Manases/u-bt.ro

Pe sferturi, scorul a fost 16-21, 28-18, 27-20 și 21-16. Americanul Kyndall Dykes a fost coșgeterul clujenilor, cu 23 puncte marcate, urmat de Filip Adamovic (21), Vlad Moldoveanu (14), Ousmane Barro (11), Rolland Torok (7), Kuti Nandor (7), Maksym Pustozvonov (6) și Tudor Jucan (3).

Este al patrulea succes bifat de U-BT în fața sibienilor din actuala stagiune, după 87-84 și 91-80 în sezonul regulat, respectiv 88-70 în Cupa României. În urma acestui rezultat, "studenții" se distanțează la 5 puncte de locul secund, ocupat chiar de CSU Sibiu, care are 36 puncte.

"Nu am intrat cum a trebuit în joc, însă ne-am revenit, am avut o apărare agresivă și am controlat jocul. În repriza a doua am jucat bine, am făcut și puțin spectacol și am câștigat, iar acesta este, până la urmă, cel mai important lucru. Ne bucurăm pentru victoria cu Sibiul, însă, deja ne gândim la meciul cu Steaua, pe care ne dorim să îl câștigăm la ei acasă. Suntem obișnuiți cu acest ritm, nu avem de ce să ne plângem, acum toate echipele din (Grupa - n. red.) 1-6 joacă în acest ritm. Mie îmi place, e mult de muncă, și pentru noi, staff-ul, și pentru jucători, însă trebuie să ne facem treaba cât de bine putem. Fiecare meci e important, trebuie să fim profesioniști și să ne luptăm pentru fiecare joc, chiar dacă suntem calificați în Play-Off sau dacă avem șanse mari la primul loc înaintea acestei faze. Încerc să le impun acest lucru jucătorilor, însă natura umană este de așa fel încât intervine fără să vrei o anumită relaxare, s-a văzut asta mai ales la meciul cu Timișoara", a declarat antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan, după meci.

Sâmbătă, de la ora 17:00, Universitatea va evolua pe terenul Stelei, iar Sibiul o va înfrunta în aceeași zi pe CSM Oradea.