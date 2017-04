Sport

U-BT a bifat un nou succes cu Steaua și se pregătește de play-off

de Robert Popa, 05 aprilie 2017, 23:20

U-BT Cluj a câștigat cu 90-84 împotriva Stelei, miercuri, la Sala Sporturilor ”Horia Demian”, în ultima rundă dinaintea play-off-ului.

Aleksandar Rasic a înscris cele mai multe puncte pentru clujeni, 20/ Foto: Sandor Manases/u-bt.ro

Scorurile înregistrate pe sferturi au fost 19-20, 16-23, 30-22 și 25-19. Aleksandar Rasic a înscris cele mai multe puncte pentru clujeni, 20, urmat de Kyndall Dykes (19), Vlad Moldoveanu (18), Ousmane Barro (14), Filip Adamovic (7), Rolland Torok (6) și Kuti Nandor (6).

"Studenții" încheie pe primul loc a doua parte a sezonului regulat, cu 52 puncte, și urmează să întâlnească SCMU Craiova în sferturile de finală din campionat. Steaua a terminat pe 2, cu 45 puncte, și va da piept în fazele eliminatorii cu BCMU Pitești.

"Meciul acesta a fost foarte greu pentru noi, nu e ușor să joci un meci fără nicio miză asupra clasamentului. Chiar i-am felicitat pe băieți pentru că au găsit resursele necesare pentru a învinge. Mă bucur că am câștigat, însă de acum totul începe de la zero, trebuie să fim foarte puternici, atât mental, cât și fizic. Luăm fiecare meci ca atare, primul e cel mai important și avem suficient timp să îl pregătim. Nu pot fi foarte mulțumit de ultimele două meciuri, cel de la Sibiu și prima jumătate a jocului de astăzi, nu am avut motivația necesară să arătăm că suntem mai buni. Eu mă bazez pe faptul că am învingători în echipă, acest lucru se va vedea de luni. Trebuie să găsim soluții, indiferent de forma în care suntem, să câștigăm. Cele mai importante meciuri sunt, acum, cele cu Craiova, trebuie să fim sută la sută pregătiți, să nu ne relaxăm absolut nicio clipă, pentru a nu avea surprize", a declarat antrenorul U-BT, Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.

Tabloul meciurilor din sferturi:

U-Banca Transilvania - SCM U Craiova

BC CSU Sibiu - BC Mureș

Steaua CSM EximBank București - BCM U Pitești

CSM Oradea - BC Timișoara