U-BT a început noul an cu dreptul. Victorie la 17 puncte diferență cu BK Pardubice

de Robert Popa, 04 ianuarie 2017, 22:45

"Studenții" s-au impus acasă cu 84-67 (21-19, 22-19, 22-18, 19-11) în fața cehilor de la BK Pardubice, miercuri seara, în cel de-al treilea meci din faza secundă a grupelor FIBA Europe Cup.





Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

Primul sfert al întâlnirii de la Polivalentă s-a încheiat la un avans de 2 puncte pentru echipa lui Silvășan, 21-19. Universitatea s-a aflat la conducere și în următoarele două sferturi, 43-38, respectiv 65-56. În ultima parte, U-BT s-a desprins la 17 puncte, câștigând partida cu 84-67.

Aleksandar Rasic a fost cel mai bun marcator al clujenilor și totodată, coșgeterul partidei, marcând nu mai puțin de 22 puncte. Pentru "alb-negri" au mai înscris Ousmane Barro (19), Maksym Pustozvonov (15), Filip Adamovic (13), Kyndall Dykes (5), Rolland Torok (4), Tudor Gheorghe (3), George Toth (2) și Tudor Jucan (1).

Punctele formației din Cehia au fost marcate de Dominez Burnett (21), Lamb Autrey (10), Kamil Svrdlik (10), Lukas Kotas (9), Joseph Wall (8), David Skranc (5), Radek Necas (2) și Viktor Pulpan (2).

Este a doua victorie înregistrată de "studenți" în faza secundă a grupelor Europe Cup. U-BT se află în acest moment pe locul secund din Grupa O, cu 5 puncte. BK Pardubice rămâne pe ultima poziție, cu trei eșecuri după primele trei etape și doar 3 puncte.

"Sunt foarte fericit pentru această victorie, mai ales că vine după un meci nu tocmai reușit cu Târgu Mureș, în care am făcut foarte multe greșeli, în special pe tranziția ofensivă, am primit 32 de puncte pe tranziție în acel meci, ceea ce e extraordinar de mult. Am reușit să corectăm azi multe dintre greșelile pe care le-am făcut și sunt bucuros pentru victorie, sunt bucuros pentru băieți și pentru că ne păstrăm șansele în această grupă", a declarat antrenorul U-BT, Mihai Silvășan, la finalul partidei.

În următoarea etapă, clujenii vor primi vizita maghiarilor de la Alba Fehervar.