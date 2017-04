Sport

U-BT a învins din nou SCM Craiova și e aproape de semifinalele campionatului

de Robert Popa, 12 aprilie 2017, 23:15

U-BT Cluj a câștigat clar în fața lui SCM Craiova, scor 104-78, miercuri, la Sala Sporturilor ”Horia Demian”, în cel de-al doilea joc al seriei din sferturile Ligii Naționale.

Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

"Alb-negrii" și-au adjudecat toate cele patru sferturi: 26-22, 29-20, 27-17 și 22-19. Aleksandar Rasic a fost coșgeterul clujenilor, cu 25 puncte marcate, urmat de Kyndall Dykes (19), Filip Adamovic (17), Vlad Moldoveanu (16), Rolland Torok (9), Ousmane Barro (4), Andrei Mureșan, Tudor Gheorghe, Tudor Jucan (câte trei puncte fiecare), Maksym Pustozvonov, George Toh (ambii cu câte 2 puncte) și Kuti Nandor (1).

După succesul cu oltenii, U-BT și-a depășit propriul record la numărul de puncte înscrise într-un meci, 100, care a fost consemnat la începutul săptămânii, tot împotriva Craiovei, în primul meci din sferturile campionatului, scor 100-75. Echipa lui Silvășan a reușit totodată nu mai puțin de 22 coșuri de trei puncte.

Următorul duel cu SCM Craiova din seria sferturilor Ligii Naționale este programat pe 18 aprilie, cu începere de la ora 17:30, pe terenul formației din Bănie. Un al patrulea meci se va disputa în 20 aprilie, de la ora 19:15, dacă va fi cazul. Meciurile din play-off se dispută după sistemul cel mai bun din cinci meciuri. "Studenții" conduc cu 2-0 după primele două confruntări și în cazul unui nou succes în fața oltenilor, vor merge în semifinale.

"Din fericire, ne-am făcut treaba și avem 2-0 în această serie. Craiova a început puțin mai tare acest meci, față de primul, și-au dorit mai mult să câștige, însă ne-am făcut bine treaba, am avut multe aruncări deschise, am înscris mult, cred că am stabilit și un record de aruncări de trei puncte într-un meci. Este o performanță bună, însă nu înseamnă nimic, așa cum le-am spus și băieților, trebuie să mergem la Craiova să câștigăm, să avem timp să pregătim ceea ce urmează. Până la urmă, să nu uităm care este scopul nostru, să câștigăm încă șapte meciuri de acum înainte. Știam că Craiova e o echipă cu care vom avea multe aruncări deschise, că au o apărare care protejează «căciula» foarte bine și de aceea am preferat să joc cu Pustozvonov, nu cu Kariniauskas. Nu ne gândim încă la alți adversari, este timp de vizionat alte meciuri, noi trebuie să mai luăm încă un meci la Craiova", a declarat antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.