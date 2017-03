Sport

U-BT a învins fără drept de apel Timișoara. "Am marcat cu ușurință"

de Robert Popa, 29 martie 2017, 22:00

U-BT Cluj a învins fără drept de apel BC Timișoara, scor 96-66, miercuri, la Sala Sporturilor "Horia Demian", în cea de-a opta etapă din TOP 6.

Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

Publicitate

"Alb-negrii" au pierdut primul sfert (18-23), dar și le-au adjudecat pe următoarele trei (28-20, 27-11, 23-12). Filip Adamovic (18 puncte) și Kyndall Dykes (17) au fost cei mai buni marcatori ai clujenilor, urmați de Vlad Moldoveanu (15), Maksym Pustozvonov (15), Vaidas Kariniauskas (9), Rolland Torok (7), Kuti Nandor (5), George Toth (5), Andrei Mureșan (3) și Tudor Gheorghe (2).

Este a 23-a victorie bifată de U-BT din campionat, elevii lui Silvășan pierzând doar trei meciuri în actuala ediție. "Studenții" ocupă primul loc în Grupa 1-6, cu 49 puncte, și se pregătește de ultimele două jocuri din această fază - deplasarea de la Sibiu (duminică, 2 aprilie) și meciul de pe teren propriu cu Steaua CSM EximBank (miercuri, 5 aprilie).

"Nu am avut probleme astăzi, mai ales datorită jocului nostru din partea a doua. Timișoara a venit cu o formulă incompletă, din păcate pentru ei au probleme cu accidentările, însă asta nu este problema noastră, noi am încercat să ne facem jocul normal, să avem o exprimare cât mai bună și o intensitate ridicată. Am reușit pe alocuri, în prima parte a meciului nu am fost mulțumit de cum am evoluat, chiar dacă în primele minute am marcat cu ușurință de afară. Ne-am relaxat apoi și nu am avut intensitatea necesară, am primit 43 de puncte până la pauză. După pauză am corectat asta și s-a văzut, am primit doar puțin peste 20 de puncte", a declarat antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan.

La meciul de miercuri au asistat aproape 2000 spectatori.