U-BT a pierdut deplasarea cu BC Timișoara. Silvășan: ”Este un duș rece pentru noi”

de Robert Popa, 12 martie 2017, 20:00

U-BT Cluj a fost învinsă în deplasarea cu BC Timișoara, scor 69-78, duminică seara, în cea de-a treia rundă din faza TOP 6 a Ligii Naționale.





Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

Pe sferturi, scorurile au fost 20-17, 17-22, 16-19 și 16-20. Filip Adamovic a înscris 16 puncte pentru "alb-negri", Barro (10), Kariniauskas (10), Torok (9), Rasic (8), Pustozvonov (8), Moldoveanu (6) și Nandor (2) fiind ceilalți marcatori ai clujenilor. Americanul Kyndall Dykes a fost odihnit în meciul cu bănățenii, conform unei decizii luate de staff-ul tehnic. Pentru gazde au punctat Jeremic (26), Komatina (18), Diaz (9), Otasevic (7), Calotă (7), Tohatan (5), Drăgușin (4) și Păun (2).

U-BT bifează, astfel, a treia înfrângere din actuala ediție de campionat și prima din faza TOP 6. Înaintea acestui rezultat, echipa lui Mihai Silvășan a avut o serie de 9 victorii consecutive în Liga Națională. Clujenii nu au mai pierdut în campionat din 23 decembrie 2016, când au cedat acasă cu 89-104 în fața lui BC Mureș. "Studenții" rămân pe locul 1 în clasament, cu 39 puncte, în timp ce formația de pe Bega urcă pe 5, cu 32 puncte.

"Nu a fost un meci reuşit pentru noi, am avut procentaje slabe, mai ales la aruncările de afară, nu am găsit soluţii şi acest lucru ne-a costat victoria. Este un duş rece pentru noi, poate unul bine venit. Le spun tot timpul băieţilor că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, încă nu am realizat nimic. Nu contează daca suntem pe locul 1 sau pe altul dacă nu jucăm în continuare un baschet de calitate", a spus antrenorul Universității, Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.

Miercuri, de la ora 17:00, la Sala Sporturilor "Horia Demian", U-BT Cluj va da piept cu CSU Sibiu.