U-BT a pierdut deplasarea cu CSU Sibiu. ”E o înfrângere care ne doare”

de Robert Popa, 02 aprilie 2017, 20:15

U-BT Cluj a pierdut pe terenul lui CSU Sibiu, scor 67-75, duminică, în penultima etapă înainte de play-off.

Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

"Alb-negrii" și-au adjudecat primele 2 sferturi (23-20, 15-13), dar gazdele și-au revenit în ultimele două (18-14, 24-15). Filip Adamovic și Aleksandar Rasic au fost cei mai buni marcatori ai clujenilor (15 puncte fiecare), urmați de Vlad Moldoveanu (13), Kyndall Dykes (13), Ousmane Barro (5), Nando Kuti, Maksym Pustozvonov și Vaidas Kariniauskas (câte 2 puncte fiecare).

A fost a cincea întâlnire dintre cele două formații în acest sezon și primul eșec suferit de U-BT cu Sibiul în ediția curentă. Până la acest duel, "studenții" aveau patru succese la rând cu Sibiul, trei în campionat și altul în cupă.

Echipa lui Mihai Silvășan este pe primul loc cu o etapă înainte de play-off, având 50 puncte. CSU Sibiu ocupă a treia treaptă a podiumului, cu 44 puncte.

"Este o înfrângere care ne doare! Din păcate, echipa din Sibiu și-a dorit mai mult victoria, au fost mult mai agresivi, iar noi nu am făcut față mental acestei agresivități. Deși am început bine jocul, nu am putut păstra avantajul avut, pe care trebuia chiar să îl mărim, iar în primele șapte minute din sfertul al patrulea am marcat doar trei puncte, acolo s-a facut diferența!", a declarat Silvășan pe site-ul clubului.

Miercuri, 5 aprilie, de la ora 19:45, la Sala Sporturilor "Horia Demian", U-BT va da piept cu Steaua în ultimul meci din TOP 6.