Sport

U-BT a pierdut deplasarea cu Pau-Orthez și ratează optimile Europe Cup

de Robert Popa, 18 ianuarie 2017, 23:30

Clujenii au cedat cu 83-103 (18-27, 21-29, 24-23, 20-24) pe terenul grupării franceze, miercuri seara, în etapa a cincea din faza secundă a grupelor FIBA Europe Cup.

Publicitate

Echipa lui Silvășan a fost condusă cu 9 puncte în prima parte, 18-27. Gazdele s-au desprins, însă, în următoarele două sferturi, 56-39, respectiv 79-63. Rezultatul final avea să fie și mai dureros pentru "studenți", francezii încheind jocul cu un avantaj de 20 puncte: 83-103.

Vlad Moldoveanu a fost coșgeterul meciului, cu 24 puncte, ceilalți marcatori ai Universității fiind Kyndall Dykes (13), Maksym Pustozvonov (13), Filip Adamovic (12), Ousmane Barro (10), Aleksandar Rasic (8), Rolland Torok (2) și George Toth (1).

Punctele francezilor au fost înscrise de Goods (23), Cooper (17), Chikoko (13), Okobo (12), Koffi (10), Robinson (8), Cavalier (7), Mipoko-Likomba (6), Bokolo (4) și Edwards (3).

Este a treia înfrângere bifată de elevii lui Silvășan în actuala fază din Europe Cup. U-BT ocupă în acest moment locul 3 în Grupa O, cu 7 puncte, nemaiavând șanse de calificare în optimi. Pau-Orthez este pe 2, cu 8 puncte.

"În primul rând, vreau să felicit echipa din Pau pentru jocul excelent din această seară. Au un sezon foarte bun, atât în campionat, cât și în Europa și le doresc succes în continuare. Din păcare, noi pierdem orice șansă de a ne califica în faza următoare. De acum ne vom concentra pe campionatul și Cupa României, principalele noastre obiective în acest sezon.

În această seară, nu am jucat ce trebuia în defensivă, am permis în prima jumătate a meciului multe aruncări deschise, puncte ușoare, gazdele auavut tranziție ofensivă fără să fie stopați de noi și acesta a fost rezultatul. Atacul a mers destul de bine, însă defensiva nu", a declarat antrenorul "studenților", Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.

"Ne-am așteptat la un meci foarte fizic, știam ce joacă și cât sunt de valoroși. În prima repriză, nu am fost capabili să le oprim pătrunderile, urmate de pase pentru șuturi necontestate de dincolo de semicerc. Când am avut șansa să punctăm am fost faultați, ne-au făcut viața grea. În partea a doua, am abuzat și noi de faulturi, dar ei au înscris foarte ușor,

ceea ce nu este permis, mai ales într-un meci ca acesta, care pe care. Când am jucat la Cluj, apărarea noastră zonă a funcționat, pentru că ei au ratat, dar astăzi antrenorul francez a făcut ajustările necesare și au avut aruncări deschise, iar baschetbaliștii buni, precum cei ai lui Pau, nu ratează în două meciuri consecutive", a spus Vlad Moldoveanu.

În ultima partidă din Europe Cup, U-BT va evolua pe terenul cehilor de la BK Pardubice. Pau-Orthez va întâlni Alba Fehervar.