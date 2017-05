Sport

NEWS ALERT U-BT, învinsă de CSM Oradea în al treilea meci din semifinale. ”Nu avem nicio scuză”

de Robert Popa, 08 mai 2017, 20:30

U-BT Cluj a fost învinsă de campioana CSM Oradea, scor 59-69, luni, la Sala Sporturilor ”Antonio Alexe” din Oradea, în cel de-al treilea meci din semifinalele Ligii Naționale de baschet masculin.

Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

Formația lui Mihai Silvășan a pierdut primul sfert cu 9-26, dar le-a câștigat pe ultimele trei (22-19, 12-11 și 16-13). Scorul din primul sfert a fost însă decisiv pentru orădeni, iar U-BT bifează primul eșec din semifinalele campionatului.

În acest moment, clujenii conduc cu 2-1 la general, iar pentru a merge în finală trebuie să câștige al patrulea meci cu CSM Oradea. U-BT s-a impus clar în celelalte două meciuri cu Oradea din semifinale, 86-73 și 103-96. Elevii lui Silvășan au mai bifat alte cinci victorii cu deținătoarea titlului în sezonul regulat și Supercupa României.

Ousmane Barro (16 puncte) a fost principalul marcator al "studenților" de pe terenul campioanei en-titre, urmat de Aleksandar Rasic (12), Filip Adamovic (10), Kyndall Dykes (9), Vlad Moldoveanu (5), Maksym Pustozvonov (4) și Kuti Nandor (3).

"Un meci foarte intens, de Playoff, în care noi am început cum am început... Nu avem nicio scuză pentru cum am început meciul, știam că ei sunt cu cuțitul la os și că vor da ceea ce au mai bun pentru a câștiga acest meci. Exact asta s-a întâmplat, din păcate nu ne-am ridicat la nivelul intensității jocului, în primul sfert a fost 26-9, ceea ce spune multe. Degeaba am reușit să le câștigăm pe celelalte trei, căci nu am reușit să ne apropiem. A fost un meci controlat în mare parte de Oradea, îi felicit pentru victorie și aștept meciul de miercuri", a declarat antrenorul U-BT, Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.

Al patrulea meci dintre U-BT și CSM Oradea va avea loc miercuri, 10 mai, de la ora 20:15, pe terenul orădenilor. Cu o victorie în jocul următor, clujenii se vor califica în finala campionatului. Partida va fi transmisă în direct de Digisport 4.