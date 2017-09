Sport

U-BT, învinsă de Ludwigsburg. Calificarea în turul 3 din Champions League se joacă la Cluj

de Robert Popa, 25 septembrie 2017, 08:30

Campioana U-BT Cluj a pierdut cu 72-78 pe terenul lui Ludwigsburg, duminică, în prima manșă din turul 2 preliminar al Champions League.

Scorurile înregistrare pe sferturi au fost 20-22, 14-20, 21-20 și 17-16. Lasan Kromah a fost principalul marcator al "studenților", cu 20 puncte, alături de Giordan Watson (12), Vaidas Kariniauskas și Zeljko Sakic (ambii cu câte 10 puncte).

Cu un handicap de 6 puncte în fața nemților, echipa lui Mihai Silvășan va da bătălia decisivă pentru turul 3 al Ligii în returul de la Cluj. Partida e programată marți, de la ora 19:00, la Sala Polivalentă.

"Cred că a fost o luptă adevărată în această seară. Știam că vom juca cu o echipă foarte atletică, una care pune presiune pe tot terenul și care e foarte bună la recuperare ofensivă. Nu am reușit în prima jumătate să facem față, le-am permis 14 recuperări ofensive și am avut 12 mingi pierdute, care ne-au costat. Le-am dat posesii suplimentare și nu ar fi trebuit să o facem. În a doua jumătate am recuperat mai bine, am avut doar două mingi pierdute. Mergem acasă cu acest rezultat, care este unul bun dacă vom reuși să ne calificăm, însă nu are nicio valoare dacă nu mergem mai departe", a spus Silvășan pe site-ul clubului.