Sport

U-BT, învinsă pe final de Alba Fehervar. "Avem în continuare șanse de calificare, trebuie să câștigăm în Franța și în Cehia"

de Robert Popa, 11 ianuarie 2017, 22:30

Echipa lui Silvășan a pierdut acasă cu 81-86 (21-21, 27-22, 16-20, 17-23) în fața Albei Fehervar, miercuri, 11 ianuarie 2017, în cel de-al patrulea meci din faza secundă a grupelor FIBA Europe Cup.

Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

Publicitate

Clujenii au terminat primul sfert la egalitate, 21-21, iar la pauză au reușit să ia un avantaj de 5 puncte, 48-43. Sfertul trei avea să fie mai echilibrat, tabela indicând 54-54 și după alte câteva minute 64-63 pentru "studenți".

Echipa lui Silvășan a fost foarte aproape de a bifa a treia victorie consecutivă din această fază a competiției, cu doar trei minute înainte de final conducând cu 76-69. Formația maghiară a reușit să revină, însă, iar meciul s-a terminat la scorul de 81-86 pentru U-BT.

Ucraineanul Maksym Pustozvonov (23) a fost coșgeterul partidei, celelalte puncte ale Universității fiind marcate de Aleksandar Rasic (17), Filip Adamovic (15), Kyndall Dykes (13), Ousmane Barro (8) și George Toth (5).

Pentru Alba Fehervar au înscris Peter Lorant (19), Justin Edwards (16), Brandon Taylor (13), James Farr (12), Winston Shepard (9), Luka Markovic (8), Bradford Burgess (5) și Akos Keller (4).

"E o înfrângere foarte dureroasă pentru noi, ne doream foarte mult să învingem, ca să avem șanse mai mari de calificare mai departe. Avem în continuare șanse teoretice, nu vom ceda nicio clipă, trebuie să câștigăm în Franța și în Cehia și ne vom lupta pentru asta. Îmi pare rău că am pierdut în fața propriilor suporteri... Am jucat bine, am avut o perioadă bună în

sfertul al patrulea care ne-a făcut să avem șapte puncte avantaj cu 3-4 minute înainte de final. Dar am făcut niște greșeli, ne-am grăbit la câteva aruncări, lucru care a dat aripi echipei din Ungaria și au venit peste noi. Știam că sunt o formație foarte puternică din punctul de vedere al tranziției și al recuperărilor ofensive și chiar am avut probleme în meciul de azi la aceste aspecte", a declarat antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan, la finalul partidei.

"Alb-negrii" ocupă în acest moment locul secund din Grupa O, având 6 puncte, 2 victorii și tot atâtea eșecuri la activ. Alba Fehervar a urcat pe prima poziție, acumulând 7 puncte și cu un bilanț de 3 succese și o singură înfrângere.

Etapa viitoare, pe 18 ianuarie 2017, U-BT Cluj va juca în deplasare cu francezii de la Pau-Orthez. De partea cealaltă, Alba Fehervar se pregătește de duelul din Cehia cu BK Pardubice.

În optimile FIBA Europe Cup se vor califica câștigătoarele celor 6 grupe din faza secundă a competiției, plus cele mai bune 2 echipe de pe locul secund. Tot în optimi se vor alinia și 8 formații eliminate din Champions League.