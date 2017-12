Sport

NEWS ALERT U-BT pierde dramatic în fața lui Groningen în Europe Cup

de Robert Popa, 19 decembrie 2017, 21:43

Pas greșit pentru campioana României în debutul fazei a doua din grupele Fiba Europe Cup. U-BT Cluj a fost învinsă cu 73-77 de Donar Groningen, marți, la Sala Polivalentă din Cluj.

Foto: Sandor Manases/Facebook U-BT Cluj

La pauza dintre cele două sferturi, echipa lui Mihai Silvășan era condusă cu 30-48 de olandezii de la Groningen. Cu toate acestea, ”studenții” nu s-au predat. În sfertul al treilea, ardelenii s-au apropiat la 6 puncte de oaspeți (47-53), iar în finalul celui de-al patrulea sfert au ajuns inclusiv la 3 puncte distanță (68-71).

În secunda 18 a ultimului sfert, U-BT putea prelua conducerea pe tabelă. Scorul era 73-74. Clujenii nu au mai reușit, însă, să marcheze. Dar au făcut-o oaspeții, din trei aruncări libere. S-a terminat 73-77 și U-BT pornește cu stângul în faza secundă din Europe Cup. Meciul s-a soldat și cu o accidentare în tabăra ardelenilor, în cel de-al treila sfert. Adomas Drungilas nu a mai putut continua jocul și a părăsit parchetul.

Giordan Watson a fost cel mai bun marcator al clujenilor, dar și al partidei, cu 22 puncte. Din lotul campioanei s-au mai evidențiat Zeljko Sakic (17 puncte) și Lasannah Kromah (14 puncte).

"E o înfrângere dureroasă. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, să începem cu dreptul în această fază a grupelor, din păcate nu am reușit. Sfertul al doilea, în care am pierdut 26-11, ne-a costat. Îi felicit pe băieți pentru faptul că au luptat și nu au cedat absolut în niciun moment. Au intrat în teren în partea a doua mult mai motivați și am fost aproape să întoarcem rezultatul și să câștigăm.

Mergem mai departe, nu avem timp să plângem, vineri avem alt meci, în campionat, și trebuie să câștigăm. În ceea ce privește parcursul în cupele europene, cu siguranță nu vom ceda, vom încerca să trecem mai departe în această fază a grupelor, vom aborda fiecare meci la victorie și cred că putem să și facem acest lucru", a declarat antrenorul campioanei României, Mihai Silvășan.