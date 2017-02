Sport

U-BT, rezultat surprinzător la Oradea

de Ziua de Cluj, 11 februarie 2017, 21:39

Sâmbătă, echipele care au jucat anul trecut în finala Cupei României s-au întâlnit la Oradea, într-un meci de campionat. U-BT a învins surprinzător de clar pe CSU, campioana ţării.

Publicitate

U-BT a învins extrem de clar pe CSU Oradea, campioana României, scor 75-55, pe sferturi 21-16, 22-15, 14-15, 18-9.

De ziua lui, Vlad Moldoveanu şi-a făcut cadou 21 de puncte; pivotul naţionalei a fost MVP-ul partidei. Ceilalţi marcatori clujeni au fost Rasic, cu 16 puncte, Dykes, cu 11 (şi 6 assist-uri), Barro, cu 10 (şi 8 recuperări), Adamovic, cu 7, Puztozvonov, cu 6, Jucan şi Toth, cu câte două. De la orădeni, Mandache a înscris 15 puncte, el fiind singurul care a trecut de bariera de 10 puncte în acest meci.

În ultimele două minute, când U-BT avea deja avantaj de 20 de puncte pe tabelă, ambii antrenori au folosit doar jucători români. În urma acestui rezultat, formaţia antrenată de Mihai Silvăşan îşi confirmă statutul de principală candidată la titlul de campioană: după 19 meciuri jucate, a pierdut doar două şi este detaşată în fruntea clasamentului.

"Am avut o apărare foarte bună. La pauză nu am fost mulțumit de aspectul recuperărilor, am permis câteva recuperări ofensive ușoare, iar planul nostru a fost să mergem noi să luăm mingile de sub panoul advers. În prima repriză nu am reușit, am avut o singură recuperare ofensivă, însă după pauză am avut opt. Mă bucur că nu i-am lăsat să se desfășoare, nu am lăsat shooterii lor să își intre în mână, mă bucur că am fost concentrați până la sfârșit", a declarat antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.