U-BT s-a impus la Pitești după un meci tensionat

de Robert Popa, 07 ianuarie 2017, 22:30

”Studenții” au învins formația din Trivale cu 88-82 (21-24, 17-14, 17-22, 33-22), sâmbătă seara, în runda cu numărul 15 din Liga Națională de baschet masculin.





Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

Primul sfert al întâlnirii s-a încheiat cu un avantaj de 3 puncte pentru gazde, 21-24. În cea de-a doua parte, tabela a indicat egalitate, 38-38. În sfertul trei, Piteștiul a condus la un moment dat cu 57-46. "Studenții" și-au revenit, însă, terminând repriza cu 55-60. În ultima parte, U-BT a găsit calea către victorie, adjudecându-și meciul cu 88-82.

Kyndall Dykes a fost cel mai bun marcator al clujenilor (21), urmat de Ousmane Barro (19), Filip Adamovic (16), Rolland Torok (14), Aleksandar Rasic (14), Maksym Pustozvonov (2) și Tudor Jucan (2).

Punctele piteștenilor au fost înscrise de Kostoski (21), Hunter (17), Mladenovic (11), Marinov (11), Tudor (8), Corpodean (7) și Gabric (7).

Este a 11-a victorie obținută de echipa lui Silvășan în actuala stagiune de campionat. U-BT urcă provizoriu pe primul loc, acumulând 24 puncte. BCMU Pitești este pe 3, cu două puncte mai puțin. În tur, formația din Trivale s-a impus cu 73-72 în fața "alb-negrilor".

"A fost un meci foarte fizic, pe care mă bucur foarte mult că am reuşit să îl câştigăm. E îmbucurător faptul că am reuşit să dominăm sub panou o echipă precum Piteştiul, să recuperăm cu aproape zece mingi mai mult decât ei! Îi felicit pe băieţi pentru această reuşită, însă trebuie să ne păstrăm cumpătul, avem un program încărcat şi nu putem să ne culcăm pe o ureche", a declarat antrenorul U-BT, Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.

Etapa viitoare, clujenii vor juca acasă cu CSU Sibiu, iar BCMU Pitești primește vizita Timișoarei.