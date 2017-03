Sport

U-BT s-a impus pe terenul Stelei. Silvășan: "Am fost puternici"

de Robert Popa, 18 martie 2017, 19:30

U-BT Cluj s-a impus pe terenul Stelei, scor 80-75, sâmbătă, în cel de-al cincilea meci din TOP 6.





Foto: Sandor Manases/ Facebook.com

Scorurile înregistrate pe sferturi au fost 27-20, 14-19, 24-12 și 15-24. Vlad Moldoveanu a înscris 24 puncte pentru "studenți", ceilalți marcatori ai clujenilor fiind Kyndall Dykes (20), Ousmane Barro (17), Aleksandar Rasic (7), Filip Adamovic (5), Kuti Nandor (3), Rolland Torok și Vaidas Kariniauskas (câte 2 puncte fiecare).

Pentru gazde au punctat Marius Runkauskas (28), Randal Falker (16), David Duzinski (8), Levente Szijarto (7), Nikola Malesevic (7), Iuri Fraseniuc (4), Morris Curry (3) și Vlad Negoițescu (2).

După victoria cu Steaua, U-BT acumulează 43 puncte, fiind pe locul 1 în Grupa 1-6. "Roș-albaștrii" sunt pe 2, cu 37 puncte. Echipa lui Silvășan a învins-o pe Steaua și în sezonul regulat al Ligii Naționale, 95-84 la București, respectiv 85-68 la Cluj.

"A fost un meci pe care ne-am dorit foarte mult să îl câștigăm, chiar dacă pentru noi nu era o miză prea mare, însă nu dorim să ne relaxăm, vrem să continuăm parcursul bun din campionat. Vrem să nu mai avem sincope, precum am avut de pildă la Timișoara, vrem să jucăm un baschet foarte bun. Sunt mulțumit de rezultat, însă nu sunt mulțumit de relaxarea din debutul ultimului sfert, când am irosit 15-16 puncte, ne-am relaxat și le-am dat șansa steliștilor să spere. Am fost, însă, puternici și am reușit să câștigăm", a declarat antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.

Miercuri, de la ora 18:00, la Sala Sporturilor "Horia Demian", U-BT primește vizita campioanei CSM Oradea.