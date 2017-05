Sport

U-BT, succes uimitor cu CSM Oradea în debutul semifinalelor. Fanii au creat o atmosferă incendiară VIDEO

de Robert Popa, 02 mai 2017, 22:20

U-BT Cluj a trecut de campioana CSM Oradea, scor 86-73, marți, la Sala Sporturilor ”Horia Demian”, în primul meci din seria semifinalelor Ligii Naționale de baschet masculin.

Aleksandar Rasic/Foto: Sandor Manases/u-bt.ro

Scorurile pe sferturi au fost 14-20, 26-26, 17-21, 29-6. Cel mai proeminent moment al meciului s-a produs în sfertul patru, când "alb-negrii" au pornit cu un handicap de zece puncte (57-67). Elevii lui Silvășan s-au mobilizat însă și au avut o revenire fantastică, tabela indicând 77-69 pentru clujeni cu patru minute înainte de finalul joculului. Până la ultimul fluier, Oradea a mai înscris doar patru puncte, insuficiente pentru a pune în pericol victoria celor de la U-BT.

"Studenții" bifează astfel cel de-al șaselea succes în fața orădenilor din acest sezon. Marcatorii clujenilor din acest duel au fost Vlad Moldoveanu (16), Aleksandar Rasic (16), Ousmane Barro (14), Filip Adamovic (14), Maksym Pustozvonov (13), Kyndall Dykes (11) și Rolland Torok (2).

În partida de marți s-au remarcat și cei aproape 2700 spectatori prezenți la Sala Sporturilor "Horia Demian", care au creat o atmosferă uluitoare.

"Mă bucur că am reușit să învingem, asta este cel mai important, mă bucur că am avut sala plină și ne-a susținut când aveam nevoie mai mare, le mulțumim suporterilor și îi așteptăm și joi! Am început greu meciul, presiunea a fost pe umerii noștri, nu e ușor să joci din postura de favorită într-un meci de semifinală. Îi felicit pe băieți pentru că nu am cedat nicio secundă, tot timpul am crezut că putem câștiga și până la urmă am reușit. Cred că apărarea a făcut diferența până la final, Oradea a înscris doar 27 de puncte în a doua repriză, față de 46 în prima. Aici trebuie să luptăm, să începem mai tare din punct de vedere defensiv în următoarele meciuri", a spus antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan.

Următorul meci cu CSM Oradea din seria semifinalelor este programat joi, 4 mai, în aceeași locație, începând cu ora 19:00. Informații despre bilete AICI.