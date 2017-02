Sport

U-BT, victorie cu emoții la Craiova. ”Studenții” au efectuat și primul transfer al iernii

de Robert Popa, 01 februarie 2017, 20:30

Formația clujeană s-a impus cu 75-74 (20-12, 19-17, 27-24, 9-21) în deplasarea cu SCM Craiova, miercuri, în runda cu numărul 19 din Liga Națională.

Foto: Sandor Manases/ u-bt.ro

Kariniauskas vine din Italia, de la AV Cantu, iar sezonul trecut a evoluat în liga secundă din Grecia, la Kymis, cu care a și promovat/ Foto: u-bt.ro



Vlad Moldoveanu a fost cel mai bun marcator al "studenților", cu 25 puncte, urmat de Aleksandar Rasic (15), Kyndall Dykes (11), Rolland Torok (10), Filip Adamovic (8), Ousmane Barro (4) și Vaidas Kariniauskas (2).

Transfer nou pentru clujeni

În partida cu oltenii a debutat și lituanianul Vaidas Kariniauskas, jucător care a primit "cartea verde" cu doar câteva minute înainte de meci. Noul baschetbalist de la U-BT are 197 cm. înălțime, 92 de kilograme și evoluează pe postul de fundaș. Kariniauskas vine din Italia, de la AV Cantu, iar sezonul trecut a evoluat în liga secundă din Grecia, la Kymis, cu care a și promovat.

Anterior, Kariniauskas a bifat un sezon la Zalgiris Kaunas, în țara natală, echipă cu care a devenit campion și a cucerit Cupa Lituaniei, evoluând și în Euroligă. Kariniauskas a evoluat vara trecută pentru naționala țării sale la Olimpiada de la Rio.

"Am controlat meciul timp de trei sferturi, însă, din păcate, în ultima perioadă ne-am pierdut concentrarea și nu am luat deciziile cele mai bune. Am grăbit aruncări, am pierdut mingi, nu am oprit contraatacurile gazdelor, ei ne-au dat câteva coșuri ușoare și au prins încredere. Au fost aproape să ne bată... Mă bucur, însă, că am rămas puternici și când ne conduceau cu trei puncte pe final și am revenit! În ceea ce îl privește pe nou-venitul Kariniauskas, de la el nu aveam pretenții în acest meci, nu avea niciun antrenament făcut cu echipa, a venit de două zile la Cluj, nu știe sistemul de joc, nu știe nimic despre evoluția noastră. Dar este un jucător care o să ne ajute în ultima parte a campionatului. Avem încredere că este ceea ce ne trebuie pentru a fi mai puternici", a declarat antrenorul U-BT, Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.

După victoria de miercuri, U-BT rămâne lider în campionat, cu 32 puncte, având un bilanț de 15 victorii și 2 înfrângeri. SCM Craiova este pe 9, cu 21 puncte, din care 4 succese și 13 eșecuri. Etapa viitoare, "studenții" primesc vizita Galațiului, iar Craiova se va deplasa la Pitești.