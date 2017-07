Sport

”U” Cluj a câștigat la scor amicalul cu Arieșul Turda | FOTO

de Robert Popa, 26 iulie 2017, 22:20

”U” Cluj a trecut cu 7-0 de Sticla Arieșul Turda, miercuri, în Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu, în primul amical al verii.

Foto: Robert Popa

Octavian Abrudan a marcat primul pentru "studenți", urmat de golgheterul din sezonul trecut, Brian Lemac. Denis Hordouan a dus scorul la 3-0, iar Dorin Goga a punctat pentru 4-0. Echipa lui Marius Popescu nu s-a oprit aici, iar Mihai Onicaș și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. El a venit la "U" în această vară, fiind legitimat ultima dată la Olimpia Satu Mare. Este crescut de "Șepcile roșii", dar în prima perioadă petrecută aici a evoluat doar la juniori. S-a terminat 7-0 pentru Universitatea, Iuliu Hațiegan închizând tabela cu o dublă.

Pe parcursul celor 90 minute, "Papi" a utilizat nu mai puțin de 31 jucători. Cu acest prilej, tehnicianul "Șepcilor roșii" i-a putut testa atât pe noii veniți, cât și pe jucătorii aflați deocamdată în probe.

"U" Cluj s-a mai întâlnit cu echipa din Turda sezonul trecut, în Liga a IV-a, dar și în Cupa României pe județ. "Alb-negrii" au bifat atunci 2 victorii (3-0 și 5-1) și un egal (2-2 în deplasare).

"Eu zic că am arătat bine cu prima garnitură, care sunt și mai vechi, a doua e în regulă, iar jucătorii noi încep să se acomodeze. Timpul e foarte scurt, poziționarea tactică în teren e un lucru care se obține în timp. Lemnaru se descurcă bine, de toți sunt mulțumit. M-a interesat aportul fizic, cel tactic și cel tehnic", a declarat antrenorul lui "U" Cluj, Marius Popescu.

"Pentru mine e primul meci la echipa mare a Universității Cluj. Mă bucur că am reușit să și înscriu. A fost un antrenament bun pentru noi, asta ne și doream. Să punem în aplicare ceea ce am învățat. Suntem în perioada de acumulări și avem nevoie de meciuri, de efort. Mă bucur că am revenit acasă, am o stare de fericire", a spus unul dintre marcatorii zilei, Mihai Onicaș.

Următorul amical al "stundeților" este programat sâmbătă, 29 iulie, pe terenul formației Luceafărul Oradea (Liga a II-a).

Universitatea Cluj - Sticla Arieșul Turda 7-0



Au marcat: Abrudan, Lemac, Hordouan, Goga, Onicaș, Hațiegan (dublă)

"U" (echipa de start): Albuț - Chiș, Abrudan, Irimie, Manu - Giurgiu, Micaș - Hordouan, Takacs, Goga - Lemac. Antrenor: Marius Popescu

Au mai intrat: Dinu, Chiș, Cordoș, Ionescu, Manu, Onicaș, Itu, Salcău, Greu, Lemnaru, Moldoveanu, R. Pop, Gîț, Telcean, Hîmpea, Trancă, Băciuț, Chiorean, Codorean, Hațiegan

Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca