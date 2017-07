Sport

”U” Cluj a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul 2017-18

de Robert Popa, 18 iulie 2017, 12:19

Universitatea Cluj a pus în vânzare, marți, 18 iulie, abonamentele pentru sezonul competițional 2017-18. ”Șepcile roșii” au anunțat, de asemenea, și prețurile unui bilet de acces la meciurile de pe Cluj Arena.

Abonamentele la Peluza 1 vor costa 100 lei, la Tribuna 2 - 120 lei, iar la VIP (Tribuna 1, etaj 3, sector VIP) vor ajunge la 400 lei. Acestea sunt disponibile online pe Bilete.ro.

Elevii, studenții și pensionarii vor avea la dispoziție în curând, online și la standul clubului din Iulius Mall, abonamente la prețul de 19,19 lei. Data la care va începe vânzarea abonamentelor speciale va fi anunțată ulterior, informează fcuniversitateacuj.ro.

Abonații vor avea dreptul să-și pătreze în sezoanele viitoare locul ales acum.

"Universitatea e echipa tuturor clujenilor, aşa că, atunci când am gândit abonamentele, am avut în vedere şi elevii, pensionarii, dar mai ales studenţii, care fac parte din "fibra" acestui club. Până la urmă, suntem o echipă studenţească, nu-i asa? Am scos pe piaţă un abonament la preţul simbolic de 19,19 lei pentru întreg sezonul, deoarece ne dorim să vedem în tribune cât mai mulţi tineri, elevi şi studenţi, dar şi pe seniorii acestui oraş, pe cei care au fost o viaţă întreagă alături de "U". Avem o obligaţie faţă de toţi locuitorii acestui oraş şi o datorie de a reînvia acea comunitate a "Şepcilor roşii", care a scris atâtea poveşti frumoase în istoria de 98 de ani a acestui club", a declarat pentru Ziua de Cluj preşedintele Universităţii, Radu Constantea.

În sezonul 2017/2018, un bilet de acces la partidele de pe Cluj Arena ale Universităţii Cluj va costa:

• 1,9 lei - elevi/studenţi/pensionari (Tribuna 2 - inel inferior)

• 10 lei - Peluză

• 12 lei - Tribuna 2 (inel superior)

• 40 lei - VIP (Tribuna 1, etaj 3)

Prima etapă din Liga a III-a este programată pe 26 august.