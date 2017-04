Sport

”U” Cluj a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Arieșul Turda. Cât costă și de unde pot fi cumpărate

de Robert Popa, 06 aprilie 2017, 13:30

Universitatea Cluj a pus în vânzare biletele pentru primul meci de pe Cluj Arena din acest an, cu Sticla Arieșul Turda, programat vineri, de la ora 20:00.

Foto: Valentin Todea/sport-focus.ro

Biletele costă 10 lei şi se găsesc la standul clubului din Iulius Mall, de unde pot fi achiziționate în intervalul 12:00-22:00. În ziua partidei, tichetele vor putea fi găsite în acelaşi loc, între 10:00 şi 19:00, dar şi la Cluj Arena (16:00-20:00), anunță pagina oficială de Facebook a clubului.

Întâlnirea de vineri va fi prima disputată de "alb-negri" pe Cluj Arena din acest an. Începând cu acest meci, "U" Cluj va prelua întreaga organizare a partidelor disputate aici, ceea ce înseamnă că va plăti chirie și va suporta toate costurile aferente meciurilor de pe teren propriu.

Înaintea acestui joc, "Șepcile roșii" ocupă primul loc în Liga a IV-a, cu 52 puncte. Elevii lui Marius Popescu au 17 victorii și un singur rezultat de egalitate, bifat chiar cu Arieșul Turda, în deplasare, scor 2-2.

Viitoarea adversară a "studenților" este pe 2, cu 46 puncte, având 14 succese, 4 remize și un eșec. Cele două formații s-au mai întâlnit și în Cupa României, de această pe Cluj Arena, unde trupa lui "Papi" s-a impus cu 5-1. "U" Cluj - Sticla Arieșul Turda se joacă vineri, de la ora 20:00, pe Cluj Arena, fiind primul joc disputat în nocturnă de "studenți" în acest an.

"Va fi ceva frumos, o experiență nouă, chiar dacă am mai jucat pe această arenă. Sperăm să nu ne facem de rușine, să nu încasăm prea multe goluri. Dacă există o speranță, vom încerca să o valorificăm. Universitatea are suporteri minunați, care știu cum să o împingă de la spate. Are jucători cu experiență, care pot face oricând diferența, dar și fotbaliști cu calitate individuală", ne-a declarat antrenorul formației din Turda, Artur Podar.