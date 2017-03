Sport

"U" Cluj a trecut cu brio de cel mai tare amical din 2017. ”Studenții” au învins Olimpia Satu Mare

de Robert Popa, 04 martie 2017, 17:30

"U" Cluj a trecut cu brio de cel mai tare amical din 2017. Echipa lui "Papi" a învins-o cu 2-0 pe Olimpia Satu Mare (liga a doua), sâmbătă, în Parcul Sportiv "Iuliu Hațieganu".





Bucuria de după golul lui Goga/ Foto: Robert Popa

Senegalezul Seck a fost autorul celui de-al doilea gol al "studenților"/ Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa









"Șepcile roșii" au marcat primul gol abia în repriza secundă, prin Goga, acesta primind o pasă în careu de la Takacs. Scorul final a fost stabilit de senegalezul Seck, cu un șut la colțul lung. Atacantul de 21 ani este în probe la "U" de săptămâna trecută, ultima dată fiind sub contract cu italienii de la Brescia.

Universitatea bifează a zecea victorie din meciurile de pregătire. "Alb-negrii" s-au mai impus în partidele de verificare cu CSM Hunedoara (2-0), Unirea Jucu (2-1, 5-0), Industria Galda de Jos (3-2), FC Zalău (3-1), Cetatea Deva (5-1), CS Soda Ocna Mureș (5-0) și Luceafărul Decebal (6-1) și Unirea Dej (4-1).

PRIMUL MECI DE ACASĂ SE JOACĂ PE DAN ANCA

"U" Cluj va debuta în returul campionatului miercuri, 8 martie 2017, în fața Viitorului Mihai Georgescu. Cele două echipe ar fi trebuit să se întâlnească abia în etapa a 23-a, dar meciul se va juca în avans. Partida se va desfășura la Baza Sportivă "Dan Anca", din cartierul Gheorgheni, începând cu ora 15:00. Elevii lui "Papi" nu vor putea evolua în luna martie pe Cluj Arena, gazonul fiind protejat pentru meciul România - Danemarca, programat pe 26 martie, din preliminariile CM 2018.

"În principiu și mare parte, am realizat ce ne-am propus după aproape șapte săptămâni de pregătire. Am progresat la nivel de organizare tactică, la ceea ce înseamnă atitudine, tactică, implicare din partea fiecăruia. Am fost un meci bun, ținând cont cont că adversarul e din liga a doua. Victoria oferă o perspectivă pozitivă pentru ceea ce urmează, noi ne propunem să

câștigăm fiecare meci și sper să o ținem tot așa. Miercuri începem campionatul (cu Viitorul Mihai Georgescu - n. red.), am programat o etapă în devans ca să nu ne aglomerăm foarte tare și cu rotația de rigoare, cu implicare, sper să ridicăm nivelul și exprimarea în teren", a declarat antrenorul "studenților", Marius Popescu, la finalul partidei.

”UN ABRUDAN, GIURGIU SAU PĂCURAR POT FACE DIFERENȚA”

"A fost frumos, îmi doream foarte mult un astfel de adversar. Vedeți și dumneavoastră ce calitate are un Abrudan, Giurgiu sau Păcurar, fac diferența, dar și ceilalți jucători, Lemac crește de la meci la meci, și cei tineri progresează de la meci la meci, Manu. Consider că avem o echipă bună, ne putem aștepta și la spectacol la nivelul diviziei C și chiar B. Din vară vrem

să mai aducem și alți jucători pentru a avea o echipă foarte bună. Primul meci, întradevăr, îl jucăm pe Dan Anca, vrem să protejăm gazonul pentru meciul cu Danemarca", a spus managerul sportiv al Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău.

"U" Cluj a încheiat pe primul loc prima parte a sezonului din Liga a IV-a, cu 40 puncte, având un record de 13 victorii și un singur rezultat de egalitate.

"U" CLUJ - OLIMPIA SATU MARE 2-0 (0-0)

Au marcat: Goga, Seck

"U" Cluj (4-2-3-1): Pop - Budăcan, Abrudan, Ionescu, Manu - Giurgiu (C), Rogozan - Takacs, Hațiegan, Salcău - Lemac

Au mai intrat: Man, Goga, Păcurar, Seck, Takacs, Potcoavă, Fizeșan

Antrenor: Marius Popescu

Locație: Parcul Sportiv "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca