Sport

”U” Cluj îi trezește amintiri antrenorului de la Miroslava: ”Am debutat în Liga 1 chiar împotriva lor”

de Robert Popa, 19 octombrie 2017, 11:35

Meciul dintre ”U” Cluj și Știința Miroslava, din 16-imile Cupei României, va fi cu totul special pentru Adrian Kereszy (56 ani). Antrenorul ieșenilor și-a făcut debutul în Liga 1 ca jucător chiar împotriva ”Șepcilor roșii”.

Adrian Kereszy, în perioada când antrena la Poli Iași/Foto: politehnicaiași.ro

Publicitate

S-a întâmplat pe 2 martie 1980, când Kereszy evolua la Politehnica Iași. Meciul s-a disputat în Copou și a fost câștigat de moldoveni cu 1-0. Soarta a făcut ca el să-i întâlnească din nou pe "studenți", de această dată din postura de tehnician. Marți, 24 octombrie, pe Cluj Arena, "U" Cluj va da piept cu Știința Miroslava în 16-imile Cupei României (ora 19:00). Adrian Kereszy așteaptă cu nerăbdare acest duel.

"Pornim ca favoriți, dar știm că întâlnim o echipă bună, de tradiție, și foarte iubită. Va fi un spectacol pe cinste. Mi-aș dori să accedem în fazele superioare ale Cupei, să vedem dacă și putem. "U" Cluj are niște susținători care mi-au păcut dintotdeauna. Jocul meu de debut în prima ligă a fost chiar împotriva lor", a declarat antrenorul Științei Miroslava, pentru ZIUA de CLUJ.

Victorie cu Olimpia la debut



Kereszy se află pe banca Miroslavei de aproape o săptămână. L-a înlocuit pe Cristi Ungureanu, cel cu care moldovenii au promovat în Liga a 2-a la finalul sezonului trecut. Înainte de a veni la Știința, Adrian Kereszy a fost secundul lui Flavius Stoican la CSM Politehnica Iași.

La primul său meci, Miroslava a învins-o cu 2-1 pe Olimpia Satu Mare. Adică nimeni alta decât formația eliminată de "U" Cluj în turul 4 al Cupei, după o dublă semnată de Dorin Goga. După 12 runde, ieșenii ocupă locul 17 în Liga a 2-a cu 11 puncte.

"Am fost solicitat de cei de aici. Cunoscându-l pe edil și faptul că mi s-a ivit oportunitatea de a fi principal, am hotărât să accept. Pentru mine nu e un pas înapoi, e o provocare nouă. Să vedem dacă și jucătorii vor avea același entuziasm. Am obținut un rezultat îmbucurător la primul meci, împotriva unei alte formații de tradiție. Fiind o echipă nou promovată, obiectivul e menținerea în primul eșalon".

Media de vârstă: 23 de ani



Lotul Științei Miroslava este foarte tânăr, media de vârstă fiind până în 23 ani. "Nu avem jucători care să fi evoluat pe prima scenă, doar în Liga a 2-a, a 3-a și în diviziile județene. Dar avem un lot tânăt, dornic să facă performanță. Media de vârstă e undeva la 23,6 ani, dacă nu chiar mai jos".

Adrian Kereszy a strâns aproximativ 50 de prezențe în Liga 1 ca jucător, plus alte 450 în liga secundă. Pe parcursul activităţii de 20 de ani (1977 - 1997), fostul mijlocaș a evoluat în cea mai mare parte la Politehnica Iași. A mai petrecut patru sezoane la CSM Pașcani și încă unul la Unirea Slobozia.