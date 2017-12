Sport

”U” Cluj încheie anul la Galda de Jos. Falub: ”Cred că vom avea mari probleme”

de Robert Popa, 02 decembrie 2017, 00:18

Universitatea Cluj va evolua pe terenul Industriei Galda de Jos, sâmbătă, de la ora 14:00, în ultimul meci de campionat din 2017.

"Șepcile roșii" conduc Seria a V-a din Liga a III-a, cu 32 puncte, înaintea acestui duel. Cu toate acestea, Adrian Falub este neliniștit. Miercuri, clujenii au fost eliminați de Dinamo din Cupa României. După 1-1 în timpul regulamentar, calificarea în sferturi s-a decis la penalty-uri, unde "U" a pierdut cu 1-3. Tot în acest meci, Lemnaru și Onicaș au ieșit accidentați după nici 20 de minute.

"Îmi fac multe griji. Va trebui să recuperăm jucătorii fizic și mental, pentru că nu e ușor să pierzi un joc la penalty-uri. Cred că vom avea mari probleme. Întâlnim o echipă bună la nivelul Ligii a III-a și care joacă bine acasă. Venim după un meci în care am consumat foarte multă energie.

(După pauza competițională - n. red.) va trebui să vedem ce am făcut bine și ce nu am făcut bine în acest campionat. Va trebui să ne întărim, pentru că este important. Am ajuns la un nivel, am făcut un prim pas (spre promovare - n. red.). Nu ne-a fost chiar ușor să ajungem pe primul loc în Liga a III-a, am avut destul de mari emoții. Când am venit la echipă, eram pe locul 9 sau 10", a declarat antrenorul lui "U" Cluj.

În ultimul joc de campionat, "U" a învins cu 1-0 Avântul Reghin. De partea cealaltă, Industria Galda s-a impus cu 3-1 pe terenul Unirii Tășnad. Viitoarea adversară a Universității ocupă locul 3 în serie, cu 27 puncte.