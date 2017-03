Sport

"U" Cluj își reia asaltul pentru promovarea în liga a treia. Giurgiu: "Trebuie să muncim mai mult"

de Robert Popa, 06 martie 2017, 16:15

"U" Cluj își reia, miercuri, asaltul pentru promovarea în liga a treia. Echipa lui "Papi" va întâlni Viitorul Mihai Georgescu, la Baza Sportivă "Dan Anca", în cadrul primului meci din returul ligii a patra.

Gabriel Giurgiu a revenit la ”U” la începutul lunii septembrie, perioadă în care a evoluat în toate partidele din tur, 14 la număr, și a înscris 3 goluri/ Foto: Valentin Todea/ sport-focus.ro

"Șepcile roșii" au avut un parcurs excpețional în perioada de pregătire, elevii lui "Papi" bifând nu mai puțin de 10 victorii. Ultimul test a fost și cel mai important, cu Olimpia Satu Mare (liga a doua), pe care Universitatea a bătut-o cu 2-0. CSM Hunedoara (2-0), Unirea Jucu (2-1, 5-0), Industria Galda de Jos (3-2), FC Zalău (3-1), Cetate Deva (5-1), CS Soda Ocna Mureș (5-0), Luceafărul Decebal (6-1) și Unirea Dej (4-1).

"A fost o perioadă foarte bună, în care ne-am pregătit foarte bine. Ne dorim să fim din ce în ce mai bine. Parcursul din aceste amicale ne arată că suntem pe drumul cel bun, dar nu putem să ne culcăm pe o ureche. Trebuie să muncim mai mult, să continuăm pe acest trend ascendent și să promovăm an de an. Păcurar e un plus pentru noi, mă bucur că a revenit. Ne va ajuta foarte mult și cel mai important e să fim sănătoși cu toții", a declarat căpitanul "studenților", Gabriel Giurgiu, pentru ZIUA de CLUJ.

"U" Cluj a încheiat turul din liga a patra pe primul loc, cu 40 puncte, având 13 victorii și un singur rezultat de egalitate. Viitorul Mihai Georgescu este pe 14, cu doar 9 puncte și un bilanț de 3 succese și 12 eșecuri. Cele două formații ar fi trebuit să se întâlnească abia în etapa a 23-a, dar meciul se va juca în avans.

Partida se va disputa miercuri, de la ora 15:00, la Baza Sportivă "Dan Anca", gazonul de pe Cluj Arena fiind protejat pentru partida România - Danemarca, din 26 martie, din preliminariile CM 2018.

"Trebuie să înțelegem care e situația. Oriunde am juca, noi trebuie să ne facem treaba", a mai zis Giurgiu.

