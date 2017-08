Sport

”U” Cluj s-a impus în amicalul cu Performanța Ighiu | FOTO

de Robert Popa, 16 august 2017, 22:22

”U” Cluj a trecut cu 2-1 de Performanța Ighiu, miercuri, într-un amical jucat în Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu.

Foto: Robert Popa

Primul gol al partidei a venit abia în repriza secundă, când Dorin Goga a înscris la colțul lung din pasa francezului O'Neil Dintrich (47). Iuliu Hațiegan a făcut 2-0 pentru "Șepcile roșii", în urma unei centrări din banda stângă (71). Oaspeții le-au dat, însă, emoții elevilor lui Marius Popescu. Unguru a redus din diferență cu un șut de la peste 25 de metri, care s-a dus în vinclul porții lui Rareș Pop (72).

Scorul final a fost 2-1 și Universitatea Cluj înregistrează al patrulea succes din amicale. "Alb-negrii" se vor reîntâlni cu Performanța Ighiu în etapa a cincea din Liga a III-a.

Următorul amical al "studenților" este programat sâmbătă, de la ora 11:00, pe terenul Unirii Alba Iulia. Trupa lui "Papi" va da piept cu formația din Cetate și în campionat, în runda a 10-a. În prima etapă, programată în 26 august, Universitatea va evolua pe Cluj Arena cu CFR Cluj 2.

"Am rămas cu o impresie bună, dacă ținem cont de faptul că marți am avut două antrenamente intense, unul dimineața și un altul după-masa. Cu toate acestea, jucătorii mei au răspuns bine, chiar dacă sunt mici lucruri de corectat, pentru că s-a văzut și astăzi că unii dintre ei, mă refer la cei noi, nu sunt obișnuiți cu ceea ce le cer din punct de vedere tactic. Anumiți băieți au jucat pe alte poziții și au făcut-o bine, mai rămâne ca în perioada următoare să luăm o decizie în privința celor sosiți în probe. Am încasat un gol după o execuție elegantă, de la distanță, dar norocoasă", a declarat antrenorul lui "U" Cluj, Marius Popescu.

Universitatea Cluj - Performanța Ighiu 2-1 (0-0)



Au marcat: Goga (47), Hațiegan (71)/Unguru (72)

”U” Cluj: Dinu - Takacs, Abrudan, Cordoș, Irimie - Giurgiu, Micaș - Hordouan, Goga, Greu - Lemnaru. Antrenor: Marius Popescu

Au mai jucat: Pop, Ionescu, Telcean, Manu, Trancă, Moldoveanu, Ursu, Svichi, Hîmpea, O'Neil, Hațiegan

Teren: Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca