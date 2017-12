Sport

”U” Cluj și-a ales sportivii anului. Câte medalii de aur a câștigat clubul și ce planuri are pentru viitor

de Robert Popa, 14 decembrie 2017, 15:15

Universitatea Cluj și-a votat cei mai buni sportivi ai clubului din 2017. Pentru întocmirea clasamentului, antrenorii de la fiecare secție au realizat un TOP 10.

Monica Ungureanu, de la judo, a ieșit pe locul 1 în clasamentul celor mai buni sportivi legitimați la ”U” Cluj din 2017/Foto: Federația Internațională de Judo

În fruntea ierarhiei se află Monica Ungureanu, cu 185 puncte. Sportiva de 29 ani este medaliată cu bronz la Campionatele Europene de judo și multiplă campioană națională.

Pe locul secund se regăsește atleta Camelia Gal, cu 156 puncte, care a obținut un loc 3 la Campionatele Mondiale Universitare și locul 1 la Balcaniadă. Ultima treaptă a podiumului este ocupată de Ana Dascăl, de la natație, cu 132 puncte.

Clubul Sportiv Universitatea Cluj are un bilanț impresionant la final de an. A luat 303 medalii în competițiile oficiale, dintre care 135 de aur. Din cei 465 de sportivi legitimați aici, 116 sunt componenți ai loturilor naționale. Nu în ultimul rând, fiecare secție are cel puțin un campion național și 8 dintre tehnicienii aflați la club sunt și antrenori la loturile naționale.

Pentru viitor, CS "U" Cluj își propune să devină membru al Comitetului Olimpic Român. Anunțul a fost făcut de președintele clubului, Ovidiu Vasu.

"Mi se pare normal să fie un club din Transilvania în acest comitet. La fiecare olimpiadă am avut rezultate foarte bune, sportivi și medalii. Suntem clubul sportiv universitar numărul 1 din țară, iar în Transilvania nu sunt cluburi în COSR.

Am solicitat să facem parte din Adunarea Generală. Suntem îndreptățiți să solicităm acest lucru. Am primit un răspuns. Acum se lucrează la modificarea statutului și trebuie să mai așteptăm. (Să fim membri - n. red.) ar însemna că la toate Adunările Generale, unde se iau hotărâri, este prezent și clubul acolo, și își poate spune punctul de vedere.

Țin foarte mult la chestia asta, pentru că sunt multe lucruri care trebuie făcute mai bine în sport. Am contribuit la o serie de modificări legislative, modificarea legii educației fizice, prin simplul fapt că m-am dus la parlament. Am luat legătura cu deputați, i-am bătut la cap, lună de lună, ani de zile, și au apărut o serie de modificări în legea educației fizice și sportului, care ajută sportul", a spus Vasu, într-o conferință de presă.

TOP 10 al celor mai buni sportivi din 2017 legitimați la "U" Cluj:

1. Monica Ungureanu (judo) - 185 p

2. Camelia Gal (atletism) - 156 p

3. Ana Dascăl (natație) - 132 p

4. Adrian Șulcă (judo) - 96 p

5. Bogdan Dascălu (scrimă) - 91 p

6. Ana Maria Berbece (handbal) - 69 p

7. Sanda Belgyan (atletism) - 68 p

8. Roman Dușcov (lupte) - 56 p

9. Ovidiu Butoeru (culturism&fitness) - 55 p

10. Raluca Ștef (patinaj) - 45 p