Sport

”U” Cluj trage tare pentru duelul cu Tritenii de Jos. Vezi galeria FOTO+VIDEO de la antrenament

de Robert Popa, 26 aprilie 2017, 16:00

”U” Cluj trage tare pentru următorul meci de campionat, programat sâmbătă, 29 aprilie, de la ora 17:00, pe terenul celor de la Unirea Tritenii de Jos.

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa

Brian Lemac (stânga), în duel cu Tinuț Budăcan/ Foto: Robert Popa

Portarii Rareș Pop (primul din stânga), Adrian Rus și Cristian Man/ Foto: Robert Popa









"Șepcile roșii" au profitat de amânarea partidei cu Ardealul Cluj, care ar fi trebuit să se dispute miercuri, și s-au antrenat în Parcul Babeș.

"Am făcut un antrenament intens, de vreo 70 minute, la parametrii de joc. Manu are o lovitură de la meciul trecut (cu Real Fundătura - n. red.) și am zis să-l protejăm. Intrăm în programul normal, în regularitate, culminând cu meciul de la Tritenii de Jos. Victoria este obiectivul nostru principal. E importantă ca să ne facem traseul. Ardealul are încă un meci în Liga Elitelor și nu aveau jucători suficienți, și de aceeași grupă de vârstă. Până la urmă, performanța primează și dacă pe noi ne înțeleg alții, trebuie să-i înțeleg și noi", a declarat antrenorul Universității, Marius Popescu, pentru ZIUA de CLUJ.

Înaintea duelului de la Tritenii de Jos, "U" Cluj ocupă locul 1 în Liga a IV-a, cu 58 puncte. ”Alb-negrii” au 19 victorii și un singur rezultat de egalitate. Viitoarea adversară a "studenților" este pe 10, cu doar 25 puncte. Partida se va disputa în cadrul unei restanțe din etapa a 17-a. În tur, "U" Cluj s-a impus cu 12-0 pe Cluj Arena.