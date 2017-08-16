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NEWS ALERTUPDATE ”U” Cluj vs CFR 2, în prima etapă din Liga a III-a. Programul complet al turului
de Robert Popa, 16 august 2017, 14:36
Universitatea Cluj va evolua acasă cu CFR 2 în prima etapă din Liga a III-a, în urma tragerii la sorți efectuate la sediul Federației Române de Fotbal.
Runda inaugurală este programată sâmbătă, 26 august. În a doua etapă, echipa lui Marius Popescu va juca în deplasare cu Unirea Dej. Universitatea Cluj va sta în etapa a treia, iar în ultimul meci din tur va evolua pe terenul Industriei Galda (Alba).
Unirea Jucu și FC Zalău, adversare ale ”Șepcilor roșii” din noua ediție de Liga a III-a, și-au anunțat retragerea din campionat. În locul lor, seria din care face parte și ”U” Cluj va fi completată de Unirea Alba Iulia (repartizată inițial în Seria 4) și Viitorul Ghimbav (Brașov). FC Hermannstadt 2 a fost mutată în Seria 4.
”Suntem favoriți la promovare. Vom fi mai concentrați la antrenamente, în rest nu se pune problema diferenței de valoare. Diferența o fac echipele care sunt unite și luptă pentru interesul comun. Sunt foarte optimist, având în vedere că avem și mulți jucători tineri. Vom continua să creștem jucători și să formăm o echipă competitivă pentru Liga a II-a”, a spus în urmă cu o zi, managerul sportiv de la ”U” Cluj, Ioan Ovidiu Sabău.
PROGRAMUL COMPLET AL TURULUI:
ETAPA 1
ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB) stă
AFC UNIREA TĂŞNAD (SM) - FC UNIREA DEJ (CJ)
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ) - CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ)
ACS VIITORUL GHIMBAV (BV) - ACS INDUSTRIA GALDA (AB)
CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ) - CSM AVÂNTUL REGHIN (MS)
FC AVRIG (SB) - AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB)
CS IERNUT (MS) - ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM)
FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB) - CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB)
ETAPA 2
ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB) - CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB)
ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM) - FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB)
AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB) - CS IERNUT (MS)
CSM AVÂNTUL REGHIN (MS) - FC AVRIG (SB)
ACS INDUSTRIA GALDA (AB) - CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ)
CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ) - ACS VIITORUL GHIMBAV (BV)
FC UNIREA DEJ (CJ) - AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ)
AFC UNIREA TĂŞNAD (SM) stă
ETAPA 3
AFC UNIREA TĂŞNAD (SM) - ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB)
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ) stă
ACS VIITORUL GHIMBAV (BV) - FC UNIREA DEJ (CJ)
CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ) - CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ)
FC AVRIG (SB) - ACS INDUSTRIA GALDA (AB)
CS IERNUT (MS) - CSM AVÂNTUL REGHIN (MS)
FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB) - AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB)
CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB) - ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM)
ETAPA 4
ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB) - ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM)
AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB) - CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB)
CSM AVÂNTUL REGHIN (MS) - FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB)
ACS INDUSTRIA GALDA (AB) - CS IERNUT (MS)
CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ) - FC AVRIG (SB)
FC UNIREA DEJ (CJ) - CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ)
ACS VIITORUL GHIMBAV (BV) stă
AFC UNIREA TĂŞNAD (SM) - AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ)
ETAPA 5
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ) - ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB)
ACS VIITORUL GHIMBAV (BV) - AFC UNIREA TĂŞNAD (SM)
CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ) stă
FC AVRIG (SB) - FC UNIREA DEJ (CJ)
CS IERNUT (MS) - CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ)
FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB) - ACS INDUSTRIA GALDA (AB)
CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB) - CSM AVÂNTUL REGHIN (MS)
ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM) - AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB)
ETAPA 6
ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB) - AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB)
CSM AVÂNTUL REGHIN (MS) - ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM)
ACS INDUSTRIA GALDA (AB) - CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB)
CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ) - FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB)
FC UNIREA DEJ (CJ) - CS IERNUT (MS)
FC AVRIG (SB) stă
AFC UNIREA TĂŞNAD (SM) - CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ)
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ) - ACS VIITORUL GHIMBAV (BV)
ETAPA 7
ACS VIITORUL GHIMBAV (BV) - ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB)
CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ) - AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ)
FC AVRIG (SB) - AFC UNIREA TĂŞNAD (SM)
CS IERNUT (MS) stă
FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB) - FC UNIREA DEJ (CJ)
CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB) - CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ)
ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM) - ACS INDUSTRIA GALDA (AB)
AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB) - CSM AVÂNTUL REGHIN (MS)
ETAPA 8
ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB) - CSM AVÂNTUL REGHIN (MS)
ACS INDUSTRIA GALDA (AB) - AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB)
CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ) - ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM)
FC UNIREA DEJ (CJ) - CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB)
FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB) stă
AFC UNIREA TĂŞNAD (SM) - CS IERNUT (MS)
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ) - FC AVRIG (SB)
ACS VIITORUL GHIMBAV (BV) - CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ)
ETAPA 9
CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ) - ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB)
FC AVRIG (SB) - ACS VIITORUL GHIMBAV (BV)
CS IERNUT (MS) - AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ)
FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB) - AFC UNIREA TĂŞNAD (SM)
CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB) stă
ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM) - FC UNIREA DEJ (CJ)
AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB) - CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ)
CSM AVÂNTUL REGHIN (MS) - ACS INDUSTRIA GALDA (AB)
ETAPA 10
ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB) - ACS INDUSTRIA GALDA (AB)
CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ) - CSM AVÂNTUL REGHIN (MS)
FC UNIREA DEJ (CJ) - AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB)
ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM) stă
AFC UNIREA TĂŞNAD (SM) - CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB)
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ) - FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB)
ACS VIITORUL GHIMBAV (BV) - CS IERNUT (MS)
CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ) - FC AVRIG (SB)
ETAPA 11
FC AVRIG (SB) - ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB)
CS IERNUT (MS) - CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ)
FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB) - ACS VIITORUL GHIMBAV (BV)
CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB) - AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ)
ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM) - AFC UNIREA TĂŞNAD (SM)
AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB) stă
CSM AVÂNTUL REGHIN (MS) - FC UNIREA DEJ (CJ)
ACS INDUSTRIA GALDA (AB) - CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ)
ETAPA 12
ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB) - CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ)
FC UNIREA DEJ (CJ) - ACS INDUSTRIA GALDA (AB)
CSM AVÂNTUL REGHIN (MS) stă
AFC UNIREA TĂŞNAD (SM) - AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB)
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ) - ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM)
ACS VIITORUL GHIMBAV (BV) - CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB)
CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ) - FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB)
FC AVRIG (SB) - CS IERNUT (MS)
ETAPA 13
CS IERNUT (MS) - ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB)
FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB) - FC AVRIG (SB)
CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB) - CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ)
ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM) - ACS VIITORUL GHIMBAV (BV)
AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB) - AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ)
CSM AVÂNTUL REGHIN (MS) - AFC UNIREA TĂŞNAD (SM)
ACS INDUSTRIA GALDA (AB) stă
CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ) - FC UNIREA DEJ (CJ)
ETAPA 14
ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB) - FC UNIREA DEJ (CJ)
CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ) stă
AFC UNIREA TĂŞNAD (SM) - ACS INDUSTRIA GALDA (AB)
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ) - CSM AVÂNTUL REGHIN (MS)
ACS VIITORUL GHIMBAV (BV) - AFC METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB)
SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ) - ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM)
FC AVRIG (SB) - CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB)
CS IERNUT (MS) - FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB)
ETAPA 15
FC UNIREA 1924 ALBA IULIA (AB) - ACS PERFORMANŢA IGHIU (AB)
CS GAZ METAN MEDIAŞ 2 (SB) - CS IERNUT (MS)
ACS FOTBAL COMUNA RECEA (MM) - FC AVRIG (SB)
METALURGISTUL CUGIR 1939 (AB) - SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ (CJ)
CSM AVÂNTUL REGHIN (MS) - ACS VIITORUL GHIMBAV (BV)
ACS INDUSTRIA GALDA (AB) - AS FC UNIVERSITATEA CLUJ (CJ)
CFR 1907 CLUJ SA 2 (CJ) - AFC UNIREA TĂŞNAD (SM)
FC UNIREA DEJ (CJ) stă