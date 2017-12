Sport

”U” își propune să ajungă la 12.000 de abonați. ”Vrem să reînviem acea cultură de a veni la stadion”

de Robert Popa, 04 decembrie 2017, 16:04

Președintele FC Universitatea Cluj, Radu Constantea, speră ca o mare parte din bugetul echipei să fie asigurat, pe viitor, din biletele, abonamentele și cotizațiile plătite anual de către fiecare membru susținător.

Cea mai mare asistență din optimile Cupei României

Săptămâna trecută, Universitatea Cluj a înregistrat cea mai mare asistență din optimile Cupei României. Peste 10.000 de fani au fost prezenți pe Cluj Arena la meciul cu Dinamo, unde "studenții" au fost eliminați la penalty-uri. În primele 120 de minute, scorul a fost 1-1.

"E clar că a fost un meci deschis. Față de meciurile din Liga 3, unde multe echipe vin și se apără pe două rânduri, Dinamo a jucat. Am avut și noi spații. Am avut în teren jucători cu experiență în Liga 1 - Goga, Florescu, Giurgiu - iar asta s-a văzut. Am început meciul destul de bine. Au fost 20 de minute în care am ratat un penalty.

După cinci minute am luat gol. Am fost nevoiți să facem două schimbări, pentru că Lemnaru și Onicaș au ieșit accidentați. Deci, cred că echipa a trecut destul de repede peste acele minute grele din joc și chiar am avut ocazii. Băieții au fost mulțumiți că au reușit un meci foarte bun, dar, în același timp, cred că s-a văzut și supărarea.

Am fost foarte aproape de a produce surpriza și de a ne califica în sferturile Cupei. Dar, până la urmă, la penalty-uri se poate întâmpla orice. Suntem foarte mulțumiți că am reușit să aducem peste 10.000 de oameni la stadion. Cred că în toate celelalte șapte meciuri (din optimi, n. red.) nu au fost 10.000", a declarat Radu Constantea, în direct la Realitatea FM Cluj.

"Suntem Universitatea Cluj și promovarea în Liga 1 va trebui să fie obiectivul nostru"

După cum anunța și în septembrie, conducerea "Șepcilor roșii" își dorește să dea suporterilor posibilitatea de a lua parte la alegerile pentru șefia echipei.

"Avem peste 1.000 de membri în club. Vrem să ajungem la un număr cât mai mare. Vrem să organizăm o adunare generală a membrilor, poate chiar în Sala Polivalentă, în care câteva mii de oameni să-și aleagă conducerea. Vom încerca să ajungem în Liga 1 în 2019; asta înseamnă să promovăm an de an.

Dacă vom reuși să promovăm în Liga 2, e clar că ne vom pune ca obiectiv promovarea în Liga 1. Nu va fi la fel de simplu ca în Liga a 4 și Liga 3, pentru că vor veni și alte echipe din spate - Petrolul, Oțelul, Farul Constanța. Mai sunt 2-3 echipe care sunt deja în Liga 2, care încearcă să promoveze și au un buget foarte mare, precum UTA Arad.

Din punctul acesta de vedere, va fi mult mai greu, dar cum am zis, noi suntem Universitatea Cluj și cred că acesta va trebui să fie obiectivul nostru. Iar noi vom avea responsabilitatea de a asigura acest buget. Ca să poți promova în Liga 1, ai nevoie de un buget destul de mare, și sper ca partenerii noștri, dar și cei pe care sperăm să-i atragem alături de noi, să ni-l poată asigura.

Sigur, și împreună cu suporterii, pentru că o parte din bugetul nostru este asigurat și de către suporteri. Și aici mă refer la partea de membership, la cotizația de membru pe care o plătesc anual, la abonamentele pe care și le fac, și la biletele pe care și le cumpără la fiecare meci", a explicat Constantea.

O metodă mai simplă de înscriere a membrilor cotizanți

Pe termen lung, Universitatea Cluj își propune să ajungă la 12.000 de abonați. Clubul va implementa o metodă mai ușoară pentru cei care doresc să devină membri susținători.

"Sperăm ca la anul, când vom fi mult mai bine pregătiți din punct de vedere administrativ, să ușurăm procedura de a deveni membru, printr-un site care să îți permită să plătești și cu cardul direct cotizația. Ține de noi să explicăm comunității ce înseamnă cultura de a deveni membru al unui club și de a-l susține. Din punctul de vedere al abonaților, am depășit numărul de 1.000 pentru sezonul de Liga 3.

Din acest punct de vedere, suntem în primele cinci echipe din România. Chiar cei de la Dinamo mi-au confirmat că au în jurul cifrei de 1.000 de abonați. Dacă reușim să vindem 5-6.000 când ajungem în Liga 1, ar fi un mare avantaj și un pas înainte pentru fotbalul românesc. Iar dacă ne vom bate sus de tot, cifra de 10-12.000 se poate atinge. Cu siguranță, unul dintre principalele venituri va fi din abonamente, din ticketing. E un obiectiv realizabil.

Noi vrem să reînviem acea cultură de a veni la stadion. Pe vremuri, lumea chiar venea la stadion. Din păcate, în ultimii 8-9 ani s-a cam pierdut acea cultură. Dar cu proiecte de acest gen - Universitatea Cluj, Petrolul, Oțelul - care s-au reîntors în interiorul comunității și dacă vor fi dueluri tari cu UTA, Politehnica Timișoara, Petrolul, Steaua sau Dinamo, cu siguranță va fi și mai ușor să atragi lumea la stadion", a mai spus Constantea.

Universitatea Cluj a încheiat pe primul loc turul din Liga a III-a (Seria a V-a), cu 35 de puncte și un bilanț de 11 victorii, 2 egaluri și o singură înfrângere.