Sport

”U” merge în weekend la Iernut. Mureșenii au cel mai mic buget din serie și un stadion cu 500 de locuri

de Robert Popa, 17 octombrie 2017, 16:38

”U” Cluj va evolua pe terenul lui CS Iernut, sâmbătă, de la ora 15:00, în etapa a noua din Liga a III-a. Viitoarea adversară a ”Șepcilor roșii” are cel mai mic buget din serie și joacă pe un stadion cu doar 500 de locuri.

Foto: CS Iernut/Facebook.com

Foto: CS Iernut/Facebook.com



Publicitate

Iernut ocupă locul 14, penultimul din Seria a V-a, având doar 2 puncte. Mureșenii nu a câștigat niciun meci în acest sezon, dar au reușit să le încurce pe CFR 2 (2-2) și Industria Galda de Jos (1-1). Au pierdut doar două jocuri la mai mult de un gol diferență, cu Unirea Dej (1-4) și Unirea Tășnad (1-3, în ultima rundă). În primele trei etape, CS Iernut a fost învinsă cu același scor de Comuna Recea, Metalurgistul Cugir și Avântul Reghin (1-2 de fiecare dată).

"Vrem să ne clasăm între primele 10"



Viitoarea adversară a "studenților" este pentru al patrulea an la rând în Liga a III-a. A mai ajuns în acest eșalon și în 2007. În 1993, CS Iernut s-a calificat în 16-imile Cupei României. A evoluat acasă împotriva Universității Craiova, în fața a peste 1.000 de spectatori. Oltenii s-au impus atunci cu 2-0 și s-au oprit abia în finala competiției. În ciuda parcursului modest din actuala stagiune, CS Iernut își dorește o clasare între primele 10 formații din serie.

"Suntem pentru al patrulea an la rând în Liga a III-a. În primii trei ani am avut rezultate surprinzătoare, am bătut echipe precum cea din Sighetu Marmației. Dar nu știu care e problema acum. Obiectivul nostru sunt locurile 1-10, dar rezultatele nu ne-au ajutat deloc. Am pierdut unele meciuri prostește. Am făcut egal cu CFR 2, deși trebuia să-i batem. Am pierdut cu 1-4 la Dej. Am scos egal cu Galda, deși au avut 4 titulari suspendați. Noi sperăm să avem rezultate bune cu echipele mari", a declarat oficialul lui CS Iernut, Iulian Moldovan, pentru ZIUA de CLUJ.

Cel mai mic buget din serie



Mureșenii au cel mai mic buget din serie, iar terenul pe care evoluează are o capacitate de aproximativ 500 de locuri.

"Bugetul nostru cred că e cel mai mic din Liga a III-a. Majoritatea oamenilor din club, inclusiv președintele, fac voluntariat aici. Excepția o fac jucătorii. În orașe și comune mici nu prea ai de unde să atragi sponsori. Terenul nostru e mic, avem 500 de locuri pe scaune. În 1993, când am jucat cu Craiova în 16-imile Cupei României, existau bănci. Au fost 1.000 de oameni la meci".

Doi jucători care au evoluat pe prima scenă



CS Iernut are în lot doi jucători care au trecut și prin Liga 1. E vorba de mijlocașul Marius Pastor (33 ani) și atacantul Răzvan Stoica (22 ani). Primul a evoluat la Dinamo și Corona Brașov, iar al doilea a îmbrăcat tricoul lui ASA Târgu Mureș.

"În afara lor, majoritatea au mai jucat în Liga a III-a la Ungheni. Anul acesta a mai venit un jucător de la Olimpia Satu Mare și altul din Ungaria. Media de vârstă a echipei e undeva la 26 ani".

"U" e singura care poate promova"



Iulian Moldovan e convins că Universitatea nu poate rata promovarea eșalonul secund. Echipa lui Adrian Falub ocupă locul 4 în Seria a V-a, cu 14 puncte. În ultima rundă, "Șepcile roșii" s-au impus cu 4-0 în fața ultimei clasate FC Avrig.

"U" e singura care ar avea puterea să promoveze. I-am văzut la meciul cu FC Avrig. Dar la ce nume au, nu se ridică încă la nivelul care ar trebui. Acolo sus mai e Galda și Comuna Recea, însă nu cred că au bugete pentru Liga a 2-a. Eu așa mă gândesc".

Deși nu are nicio victorie, CS Iernut e gata să facă meciul vieții în duelul cu "alb-negrii". "Dacă vor să ne învingă, trebuie să se zbată puțin. Băieții de aici se ambiționează extraordinar cu echipele mari. Ar fi o surpriză să scoatem un rezultat pozitiv", a mai spus oficialul mureșenilor.