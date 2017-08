Sport

”U” NTT Data, în haine noi. Ce obiective au voleibalistele și care vor fi cei mai puternici adversari din noul sezon | Apel la fani

de Robert Popa, 18 august 2017, 15:25

Echipa de volei feminin ”U” NTT Data Cluj și-a prezentat, vineri, lotul și echipamentul pentru noul sezon competițional. Oficialii clubului din Ardeal au dezvăluit ce obiective vor avea voleibalistele și care sunt cei mai puternici adversari din campionat.

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa







Noua ediție a primei divizii de volei feminin va avea în componență doar 10 echipe. În urma unei propuneri făcute de directorul sportiv al "U" NTT Data, Constantin Parâia, la Federație, niciuna dintre formații nu va retrograda.

Parâia: "Putem obține rezultate și mai bune, dar ne trebuie susținere financiară"



"Ne propunem cu modestie locul 7, pentru că noi abia am promovat. Nu știm cu ce se mănâncă această divizie, dar vom vedea. Vreau să arăt că la Cluj se poate face performanță și am tăria că vom obține rezultate bune. Primele trei forțe din voleiul feminin românesc sunt Blajul (campioană trei ani la rând), CSM București și CSM Târgoviște. Toate trei sunt finanțate de primăriile locale și de sponsori locali. Blajul are în acest an un buget de 3 milioane de euro, CSM București 2 milioane de euro, iar Târgoviște un milion de euro. Ne batem cu niște echipe foarte puternice financiar. Categoric, putem obține rezultate și mai bune decât locul 7, dar ne trebuie susținere financiară. Fetele de aici au jucat cu inima și sufletul, și au promovat. Dar ceea ce au primit nu pot să le numesc salarii", a spus Parâia.

Apel la fanii lui "U" Cluj



Oficialul formației de volei feminin a făcut un apel la fanii echipei de fotbal "U" Cluj.

"Cer fanilor lui "U" să suțină toate sporturile din Cluj. La noi, dacă vin 15-20 băieți, ar face o galerie extraordinară și ar antrena toată sala. Am văzut că la fotbal merg pe toate coclaurile, cu miile, pe banii lor, și la Horia Demian vin foarte puțini".

Formația ardeleană și-a prezentat noul echipament, dar și ultimele achiziții.

"Mă bucur să văd echipa în noul echipament. A fost dorința mea specială să-i oferim un echipament premium, astfel încât jucătoarele să simtă că sunt tratate în mod corespunzător. M-aș bucura foarte mult să acordați un pic mai multă atenție acestei echipe, nu numai fotbalului, pentru că fotbalul este peste tot. Din păcate, sporturile de sală stau într-un con de umbră și cred că dumneavoastră aveți șansa de a le scoate un pic la lumină. Așa ar veni oamenii la sală, să vadă aceste echipe jucând. Una e să joci cu spectatori și alta e să joci fără. Trebuie să dăm valoare și altor lucruri", a spus directorul general al NTT Data Cluj, Daniel Metz.

Lotul echipei pentru noul sezon: Sorina Răileanu, Alexandra Ariton, Carmen Dârnescu, Beudean Rada, Paula Tarța, Ioana Vodă, Angelica Podină, Raluca Bucur (căpitanul echipei), Carmen Grama, Mihaela Pamfil, Alexandra Bara, Sabina Miclea, Denisa Mocar și Adina Stanciu

Staff-ul tehnic: Constantin Parâia (director sportiv), Ciprian Dârnescu (antrenor principal), Luminița Trombițaș (antrenor-secund), Rareș Stoica (preparator fizic) și Bogdan Mureșan (organizator de competiții)