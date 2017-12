Sport

”U” și Luceafărul vor să facă cea mai tare academie de fotbal din țară. Proiectul va fi condus de Sabău și cuprinde peste 500 de copii

de Robert Popa, 13 decembrie 2017, 18:03

Universitatea Cluj și Academia de Fotbal Luceafărul au încheiat un parteneriat pe o perioadă nedeterminată. Proiectul are ca obiectiv creșterea viitoarelor talente ale ”Șepcilor roșii”, cuprinde peste 500 de copii, și va fi coordonat de Ioan Ovidiu Sabău.

Copiii de la Luceafărul Cluj s-au clasat pe locul 4 la Campionatul Mondial U12 din 2017, disputat la New York/Foto: adevărul.ro

Parteneriatul vizează juniorii până la 14 ani, care vor fi formați sub noul brand "Academia FC "U" Luceafărul". După atingerea acestei vârste, fotbaliștii vor face pasul către FC Universitatea Cluj și vor fi integrați în programul de pregătire al centrului de copii și juniori al clubului.

Sabău: ”O să mă implic personal”

"Ne interesează, încet-încet, să ne autofinanțăm. Știți foarte bine că, în trecut, am avut aceste probleme. Am pornit de la zero, nu mai aveam grupe de copii. E un mare câștig că putem colabora cu cei mai buni din copii țară.

Sunt foarte talentați, cu rezultate naționale și internaționale, și, pentru că urmărim să descoperim jucători care să crească în spiritul Universității, acesta este cel mai bun mod. Preocuparea noastră este să găsim soluții de a-i antrena foarte bine. Aici o să mă implic personal", a spus managerul sportiv al Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, într-o conferință de presă.

Constantea: ”Elitele vor fi întodeauna la Universitatea Cluj”

Pe lângă descoperirea viitoarelor vedete, Academia FC "U" Luceafărul va reprezenta și un îndemn către copiii din Cluj pentru a face sport.

"Toți copiii vor face pasul spre Universitatea Cluj. Această academie are în jur de 500 de copii. Va funcționa pe mai multe structuri sportive. La un număr așa mare, nu îți permiți să ai doar una. Elitele vor fi întotdeauna la acest club.

Tot centrul de copii și juniori de la 4 la 14 ani se împarte în două - Academia "U" și Academia Luceafărului - iar de la 14 ani în sus sunt juniorii Universității. Argumentele pe care le-a avut și Neluțu (pentru acest parteneriat - n. red.) sunt rezultatele și generațiile foarte bune (pe care le are Luceafărul - n. red.), pentru a nu exista riscul ca acești jucători să plece în afara Clujului.

Noi, începând de la zero anul trecut și fiind concentrați pe prima echipă, era foarte greu să investim și în academie și în infrastructură și în echipa mare. Nu aveam resursele necesare ca să ne dezvoltăm foarte rapid pe 3-4 paliere diferite.

Discutăm de mai bine de un an. Am ajuns acum la un consens. Cred că e o situație în care ambele tabere câștigă. Oferă posbilitatea copiilor de a merge mai departe, de a ajunge la Universitatea Cluj. Pe lângă asta, vorbim de 500 de copii și putem ajunge chiar la 1000 la un moment dat.

E un argument pentru copiii din Cluj să vină să facă sport, să joace fotbal. Apoi ne vom concentra și pe performanță", a declarat președintele "Șepcilor roșii", Radu Constantea.

”Noi simțim că la ”U” e un proiect sănătos”

Academia de Fotbal Luceafărul a avut oferte de parteneriat și de la Viitorul lui Hagi, FCSB sau Dinamo, dar alegerea finală a fost "U" Cluj.

"Ne-au curtat cei de la Academia Hagi, Steaua (FCSB - n. red.) și Dinamo, să semnăm parteneriate cu ei, dar am considerat că ar fi mai bine să mergem spre "U". Altfel cresc copiii aici. Ce face un copil de 12 ani dacă îl duci la Constanța, fără părinți? Nu se dezvoltă normal.

Aici e supravegheat de președinți, de antrenori, crește în mediul lui. Noi simțim că la "U" este un proiect sănătos. Am văzut într-un an de zile câte s-au realizat. Anul trecut, această echipă nici nu exista. Era doar un proiect. Acum au promovat din Liga a IV-a, sunt pe primul loc în Liga a III-a și noi vedem seriozitate.

Ne uităm cum e la Steaua. Creștem un copil până la 15 ani, îl dăm acolo. Dacă face un joc mai rău, Becali va ieși în presă și va zice «Ce domnule? Nu mai am nevoie de el». Noi, ca și academie, ne autofinanțăm", a spus patronul celor de la Luceafărul, Adrian Crișan.

"Ambiția noastră e să facem cea mai tare academie din România. Statistic vorbind, suntem pe locul 1 în România la copii până în 14 ani. O să facem grupa de elită, pe lângă care vor mai veni a doua, a treia, a patra, a cincea. O să ajungem la 5-6 echipe pe categorii de vârstă. Cred că e unicat în România. Noi am jucat cu Barcelona și ei au 8 echipe la o categorie de vârstă", a afirmat Marius Stan, un alt oficial de la Luceafărul.

Academia de Fotbal Luceafărul Cluj s-a înființat în 2009. În prezent sunt legitimați 300 de copii, organizați în 9 grupe de vârstă și antrenați de 10 antrenori. Pe lângă numeroasele trofee luate pe plan intern, Luceafărul a reușit în acest an să se claseze pe locul 4 la Campionatul Mondial U12 disputat la New York. Este cea mai bună clasare din istorie fotbalului juvenil din România la un astfel de turneu.