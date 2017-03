Sport

Ultima finală pentru CFR înainte de play-off. "Viitorul joacă ofensiv, dar nici noi nu vom fi mai prejos"

de Robert Popa, 03 martie 2017, 12:00

CFR Cluj primește vizita Viitorului, duminică, 5 martie 2017, de la ora 20:30, în ultima rundă din sezonul regulat al ligii 1.

Vasile Miriuță/ Foto: Robert Popa

"E ultima finală pentru noi înainte de play-off. Jucăm acasă, în fața propriilor suporteri și trebuie să câștigăm acest meci, nu ne gândim la alt rezultat. Important e să facem aceste trei puncte și apoi putem discuta despre orice", a declarat antrenorul "feroviarilor", Vasile Miriuță.

CFR ocupă locul 4 înaintea duelului cu echipa lui Gică Hagi, având 40 puncte. Ardelenii au șanse să rămână în zona de play-off și cu un egal, dar cea mai bună variantă pentru elevii lui Miriuță rămâne victoria. De partea cealaltă, Viitorul se află pe prima poziție, cu 51 puncte, la 5 puncte în fața locului secund, ocupat de Steaua.

Ionuț Larie va evolua, duminică, în fața fostei sale echipe. Fundașul de 30 ani a jucat pentru constănțeni în perioada 2010-14, bifând 111 meciuri și 6 goluri. "Am făcut parte din echipa Viitorului, am mulți prieteni acolo, dar la ora jocului nu va mai fi prietenie, vom merge la victorie. Ne ajunge și un punct, întradevăr, dar atunci când îți propui obiective mici, ajungi să nu realizezi nimic. Sperăm să ieșim victorioși și să intrăm în play-off", a spus Larie.

Partida de duminică va reprezenta și duelul dintre cele mai bune atacuri ale campionatului. CFR Cluj ocupă primul loc la acest capitol, cu 41 goluri, pe locul secund fiind Viitorul, cu 39 reușite. În ultima etapă, formația din Gruia a câștigat cu 2-1 în deplasarea de la Iași, iar constănțenii s-au impus cu 5-0 pe propriul teren în fața Timișoarei.

"Viitorul a făcut meciuri foarte bune în acest campionat, am văzut și cu Timișoara. E o echipă bună, aleargă foarte mult, joacă ofensiv, dar nici noi nu vom fi mai prejos, am mare încredere în jucătorii mei. Am tot lotul la dispsoziție, a revenit și Laurențiu (Rus - n. red.), așa că mergem la victorie", a mai zis Miriuță.

CFR Cluj - Viitorul se joacă duminică, de la ora 20:30, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Întâlnirea va fi transmisă în direct pe Dolce, Look și Digisport. În tur, ardelenii au cedat cu 1-2 pe terenul echipei lui Hagi.