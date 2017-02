Sport

Un dublu medaliat cu bronz la atletism, la ZIUA LIVE: ”Când guști puțin din performanță, îți dorești să ajungi în vârful piramidei”

de Robert Popa, 27 februarie 2017, 18:00

Antoniu Opriș (CS ”U” Cluj) a vorbit, luni, la emisiunea ZIUA LIVE, despre primii săi pași în atletism, dar și despre Campionatul Național de la București, din această lună, unde a reușit să cucerească două medalii de bronz în proba de ștafetă 4X400 metri.

Foto: www.sportyromania.blogspot.ro/ Nea Dan

Antoniu Opriș (20 ani) a început atletismul în 2008, deși la un moment dat a vrut să devină fotbalist. Juca în bandă, iar viteza la recomandat încă de mic. Antrenorii din atletism l-au urmărit și i-au propus să încerce acest sport. Fotbalul a rămas în continuare o mare pasiune pentru el, urmărind deseori meciurile "Șepcilor roșii", dar rămâne cu ideea că atunci când practici un sport cu inima deschisă, e greu să mai renunți la el.

Luna aceasta, Opriș a participat la Campionatul Național de Seniori, Tineret, Juniori și Universitar de la Bacău (4-5 februarie), unde a ieșit pe primul loc în proba de ștafetă 4X400 metri alături de Cristian Tăut, Robert Parge și Ioan Pâslaru, iar apoi a concurat la Campionatul Național de la București "Cupa de Cristal" (18-19 februarie), unde a cucerit două medalii de bronz, la tineret și seniori, tot la proba de ștafetă 4X400 metri, în finala competiției, alături de Cristian Tăut, Robert Parge și Raul Mureșan.

Antoniu, cum ai trăit turneele din această lună ?

Campionatele Universitare (desfășurate la Bacău - n. red.) sunt o competiție importantă la nivel universitar, acolo am reprezentat UBB, secția sportivă, și am reușit să devenim campioni universitari în proba de ștafetă 4X400 metri, având o concurență foarte puternică, iar mai apoi am reușit să repetăm această performanță și la Campionatul de la București, unde am scos două medalii de bronz, una la tineret și alta la seniori. Pentru mine nu e puțin, având în vedere că am obținut prima mea medalie la seniori.

Cum ai început atletismul?

Eram elev în Dej, la o clasă de mate-info. La început mi-a fost mai greu să îmbin atât școala, cât și atletismul, dar având în vedere că sunt două pasiuni ale mele, acum sunt și student la Politehnică, pasiunea mea fiind robotica și programarea roboților, pot să spun că le îmbin foarte ușor.

În trecut, ai încercat și fotbalul.

Am avut o pasiunea pentru fotbal, o am și acum, dar m-a recomandat viteza încă de mic. Jucând pe bandă, văzându-mi viteza, antrenorii mi-au spus să încerc și atletismul. Apoi, după primele concursuri, luând medalii la naționale, a trebuit să fac o alegere și aceea a fost atletismul. Fotbalul rămâne, însă, mereu în inima mea.

Ești un mare fan al echipei de fotbal "U" Cluj. Cât de des reușești să mergi la meciurile lor?

E imposibil să nu fii suporter al Universității din moment ce ai locuit în zona Clujului sau ai mers la cel puțin un meci de-al lor. Îmi fac timp să particip la cât mai multe meciuri, mergând și în galerie sau în tribună cu prietenii. "U" Cluj este în inima mea și chiar dacă acum trece prin momente mai grele, mă bucur că o mare parte a Clujului continuă să o susțină. Ori de câte ori merg la meciuri, întâlnesc suporteri adevărați, care vin cu inima deschisă pentru "U".

Ai un jucător preferat de acolo?

L-am observat în mod special pe Lemac (golgheterul Universității din tur, cu 22 goluri - n. red.), care este un jucător de perspectivă, mereu are performanțe bune și sper să rămână la echipa noastră și să urce cu ea în diviziile superioare.

Pe lângă "U", ești și un mare suporter al lui Manchester United.

Sunt fan al acestei echipe de când aveam 5-6 ani, încă de pe vremea lui Beckham, Giggs sau Scholes. Le urmăresc meciurile mereu, iar un vis al meu ar fi să particip la un joc de-al lor în Anglia.

Cum decurge o zi din viața unui atlet?

Mă trezesc dimineața, mă duc la cursurile și laboratoarele de la Politehnică, apoi revin acasă, eventual mă odihnes, dorm o oară sau două, apoi mă pregătesc mental pentru antrenamentul din ziua respectivă. Antrenamentele le încep după 4, pe Cluj Arena, și sunt diversificate: antrenamente de forță, de volum, prin care urmăresc să-mi îmbunătățesc rezistența. Mă pregătesc de luni până sâmbătă, unori am și două antrenamente pe zi, în funcție de programul meu. Viața unui atlet nu este foarte diferită față de cea a unui om normal, sunt doar anumite chestii esențiale pe care trebuie să le urmărești și nu neapărat alimentația, trebuie să ai și un regim ok, dar în primul rând odihna. Eu fiind și student, este foarte important să am un stil de viață sănătos.

Cum te înțelegi cu ceilalți colegi din echipă?

Suntem un grup foarte unit, toți suntem atleți de performanță și pe lângă relația sportivă, avem și una de prietenie și chiar este un mediu relaxant pentru mine. De fiecare dată când merg la antrenamet, o fac cu inima deschisă și dornic de a munci.

Ce obiective ai pe termen lung?

Pentru vara aceasta am mari speranțe la Universiadă și de ce nu, la Europenele de Tineret. Suntem foarte dornici de performanță, atât eu, cât și colegii mei, și sper ca întreaga noastră grupă să prindă o competiție internațională și să obținem și să facem performanțe.

Sunt Jocurile Olimpice un alt țel pentru tine?

Anul trecut s-a desfășurat Olimpiada de la Rio, am prieteni care au participat și asta mă motivează ca la Jocurile Olimpice de peste 3 ani, de la Tokyo, să particip și eu. Orice sportiv când începe să guște puțin din performanță se gândește să aibă o participare la Jocurile Olimpice. Acesta e vârful piramidei în performanța sportivă.

Cum vezi starea actuală din atletismul românesc?

Atletismul românesc nu a dus niciodată lipsă de performanță, dar în ultimii ani, pot să spun că a fost o problemă pe partea economică, deoarece nu există suficiente fonduri pentru deplasarea sportivilor la o Balcaniadă, la un Campionat European, de multe ori trebuie să se apeleze la cluburile de care aparțin sportivii, să plătească transportul acestora la diferite competiții. Eu zic că atletismul, mai ales la vârsta junioratului, are parte de o mulțime de valori ale țării, care puțin îndrumate sper vârsta senioratului, pot avea inclusiv medalii olimpice. Ar trebui să i se acorde mai multă importanță.

Dacă ar fi să o iei de la capăt, ce sport ai alege?

Tot atletismul. Când practici un sport cu inima deschisă, e greu să renunți la el.

Antoniu Opriș s-a născut pe 11 aprilie 1996, la Dej, iar în 2008 a făcut primii pași în atletism. În prezent este legitimat la CS ”U” Cluj, și student la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.