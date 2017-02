Sport

Un fost jucător de la "U", aproape de a semna cu ASA Târgu Mureș

de Robert Popa, 16 februarie 2017, 12:30

Fostul atacant al "studenților", Vali Lemnaru, ar putea juca până în vară la ultima clasată din Liga 1.





Foto: Mihai Medan/ arhivă ZIUA de CLUJ

"Da, este adevărat că sunt dorit de ASA. Cred că se va rezolva mutarea azi sau mâine. Cel mai probabil voi semna până la vară și după aceea vom mai vedea. Mă pregătesc cu echipa secundă de la începutul acestei săptămâni", a declarat Lemnaru pentru ZIUA de CLUJ.

Valentin Lemnaru a jucat ultima dată la Academica Clinceni, din liga a II-a. În timpul acestei pauze competiționale, atacantul român a luat în calcul și o revenire la Universitatea.

"Ca să fiu sincer, m-am întâlnit cu domnul Sabău la Cluj Arena din întâmplare. Am discutat cu dânsul, i-am spus că sunt liber de contract, că sunt acasă și mi-aș dori să rămân. Mi-a spus că trebuie să discute cu staff-ul tehnic, că voi fi sunat, dar am vorbit cu el acum două săptămâni și nu am primit niciun telefon. Nu știu dacă se vrea să vin înapoi, mă gândesc că, dacă eram dorit m-ar fi sunat", explica el într-un interviu acordat site-ului nostru.

Lemnaru a evoluat în trei rânduri pentru "U" Cluj, între 2009 și 2010, 2013-14 și 2014-15, bifând 84 meciuri și 32 goluri în tricoul "Șepcilor roșii". De-a lungul carierei, acesta a mai trecut pe la Poli Timișoara (2001-05), Dunărea Călărași (2005-06), Dinamo București (2006-09), Dinamo 2 (2006-09), Astra Ploiești (2009), Pandurii Târgu Jiu (2011-13), Steaua (2014), Petrolul (2015-16) și East Riffa (2016).

ASA Târgu Mureș ocupă ultimul loc în Liga 1, cu doar 10 puncte după 23 etape.