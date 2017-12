Sport

Un triplu campion al României, aproape de CFR. A lucrat cu Petrescu la Urziceni

de Robert Popa, 22 decembrie 2017, 21:48

Transferul iernii s-ar putea produce în Ardeal. Un triplu câștigător al Ligii 1 a intrat în atenția lui CFR Cluj.

Dan Petrescu ar putea lucra din nou cu fostul său elev de la Urziceni, Raul Rusescu/Foto: cfr1907/Facebook.com

Raul Rusescu are trei titluri de campion al României, unul la Urziceni și două cu FCSB/Foto: romaniansoccer.ro



După ratarea unor jucători ca Olimpiu Moruțan și Alexandru Ioniță, dar și după un presupus interes pentru Gicu Grozav, echipa lui Dan Petrescu se reorientează. Este vorba de internaționalul Raul Rusescu, anunță gsp.ro. Atacantul de 29 ani evoluează în prezent la Osmanlispor, dar nu mai intră în planurile formației turce.

Mutarea nu ar fi întâmplătoare. Din cei trei atacanți pe care s-a bazat în ultimul timp - Omrani, Urko Vera și Balde - ultimul nu a reușit să-l impresioneze pe "Bursuc". "Din păcate, nu e ce vreau eu la antrenamente. Îmi pare rău că nu pot să-l folosesc mai mult. În Rusia era un jucător foarte bun, dar a avut o perioadă în care nu a mai evoluat, a pierdut și pregătirea, iar asta se vede", spunea tehnicianul din Gruia.

"Pe 8 ianuarie, când ne reunim, sper să avem jucătorii pe care îi dorim la antrenament", a anunțat recent Dan Petrescu. Iar Rusescu ar putea fi unul dintre noii veniți. Fotbalistul născut în Râmnicu Vâlcea a mai lucrat cu Petrescu la Unirea Urziceni, unde au luat un titlu împreună. La CFR sunt deja trei foști elevi ai "Bursucului" de la Urziceni. Unul apără poarta CFR-ului, Giedrius Arlauskis, iar alți doi se află în conducerea clubului, Bogdan Mara și Marius Bilașco.

Rusescu are un palmares impresionant. Pe lângă titlul câștigat la Unirea (2009), internaționalul român mai are două campionate (2013 și 2015), Cupa României (2015) și Cupa Ligii (2015) cu FCSB. În sezonul 2012-2013 a ieșit golgheterul României, cu 21 reușite. În 2014, Rusescu a luat Europa League cu Sevilla. Raul Rusescu are 10 selecții și un gol la echipa națională. Este cotat la 2.000.000 de euro pe portalul transfermarkt.com.

CFR Cluj a terminat anul pe primul loc, cu 49 puncte după 22 etape de campionat.