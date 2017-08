Sport

EXCLUSIV Urko Vera, ”goleadorul” din Gruia: ”De obicei am emoții când pășesc pe teren. Dar experiența primului gol a făcut ca ele să dispară”

de Robert Popa, 24 august 2017, 12:27

Atacantul spaniol, Urko Vera (30 ani), trăiește prima experiență din campionatul României. După 7 etape, fotbalistul basc își împarte statutul de golgheter al CFR-ului cu Ovidiu Hoban și Juan Culio. Se consider un om norocos pentru că trăiește din ”cel mai iubit fenomen al planetei” și crede că ”nu există satisfacție mai mare decât să marchezi un gol și să câștigi partida”.

Foto: Zoli Cantor/Facebook.com

Vera a bătut palma cu "feroviarii" încă din luna mai, iar pe 22 iulie a venit și ziua cea mare. Debutul la CFR Cluj. Ardelenii o înfruntau acasă pe campioana FC Viitorul. Căutau prima victorie a sezonului, după remiza de la Botoșani. Nu au trecut decât 18 minute și echipa lui Dan Petrescu deschide scorul. Ciprian Deac îi pasează lui Urko Vera, iar bascul marchează primul gol de la venirea în România. Rezultatul final a fost stabilit în urma unui autogol al lui Boli. Au mai urmat alte două reușite, cu Gaz Metan Mediaș (scor 3-0) și apoi în poarta lui FC Voluntari (2-0). În acest moment, jucătorul de 30 ani își împarte statutul de golgheter al "feroviarilor" cu Juan Culio și Ovidiu Hoban. "Nu intenționez să fiu golgheter, e ultimul lucru care contează", afirmă el. Vera a evoluat în țara natală în cea mai mare parte a carierei. A evoluat pentru scurt timp și la echipa sa de suflet, Athletic Bilbao. Cea mai bună perioadă a avut-o, însă, la Mirandes, unde a jucat de două ori. În prima perioadă petrecută acolo, Urko Vera a fost unul dintre cei mai buni marcatori din Segunda Division, cu 17 reușite.

Cum te simți la CFR?

Sunt bucuros că mă aflu aici. Adevărul e că sunt fericit.

Cum te înțelegi cu Dan Petrescu?

Mă înțeleg bine. E un om super, apropiat de jucători.

Ai înscris 3 goluri până acum. Țintești titlul de golgheter?

Fiecare gol e un prilej de bucurie, dar sunt mai bucuros că avem 6 victorii consecutive. Echipa e cea mai importantă. Nu intenționez să fiu golgheter, e ultimul lucru care contează. Am marcat, dar să-i spunem șansă. A fost o muncă colectivă (a echipei - n. red.).

Sunteți pe primul loc în acest moment. Cum te simți știind acest lucru?

E devreme să mă pronunț, sunt liniștit. Ne focusăm pe urmatorul meci (cu Poli Timișoara - n. red.), care va fi foarte dificil.

Ce te-a determinat să vii la CFR Cluj?

M-a sunat (Bogdan - n. red.) Mara. A fost un concurs de circumstanțe. Pe de o parte, voiam sa ies din Spania, să cunosc alte țări. Pe de altă parte, Mara m-a convins că la Cluj și în echipa actuală îmi e locul, că au interes pentru mine. Mi-a vorbit foarte frumos de România și da, pentru moment, sunt foarte bine.

Ce diferențe sunt între fotbalul românesc și cel spaniol?

Nu sunt diferențe chiar atât de pregnante (vizibile, evidente - n. red.). În final, fotbalul e cam același peste tot. Aici să spunem că e mai "duro" (dificil, greu, agresiv - n. red.).

Ce personalități din fotbalul nostru știai înainte de a veni în România?

Eu jucam adesea împotriva lui Florin Andone - el era la Córdoba, iar eu la diverse echipe spaniole. De-a lungul timpului, când aveați o echipă națională foarte bună, am auzit de Hagi, Popescu, Răducioiu, Dan Petrescu. Am auzit și de Mutu. Pe Contra l-am urmărit mai mulți ani jucând la Getafe. Nu îmi amintesc dacă în anul când eram la Bilbao, iar el la Getafe.

Cum ai trăit primele minute și primul gol în tricoul noii tale echipe?

Am fost liniștit, calm - de obicei am emoții când pășesc pe teren - dar a fost ok, în scurt timp am înscris. Experiența primului gol m-a facut să-mi dispara emoțiile. Pasa lui Deac a fost oportună, apoi 1-0 împotriva campioanei din anul precedent (FC Viitorul - n. red.). A fost foarte frumos.

Ultima dată ai jucat la Mirandes. Povestește-mi despre experiența de acolo.

A fost bine. A fost un club familiar. Partea urâtă e că am retrogradat (în liga a treia din Spania - n. red.).Dar acolo, ca și aici, suntem ca o familie, ne ajutăm.

Ai jucat și la Athletic Bilbao.

Eu provin din Bilbao, iar echipa de acolo e formația mea de suflet. Am jucat pentru o perioadă scurtă, dar a fost una dintre cele mai bune din cariera mea.

Cine este idolul tău din fotbal?

Întotdeauna l-am admirat pe Ronaldo (fostul atacant al Naționalei Braziliei. Campion Mondial cu "Selecao" în 2002 - n. red.).

Ce îți place să faci în timpul liber?

Mă plimb, ies cu prietenii să bem ceva. Îmi place să-mi scot câinele afară, dar din păcate nu e aici. În general, sunt un băiat liniștit.

Care e filmul tău preferat?

Îmi plac "Gladiatorul" și "Troia".

Ce obiective ai în acest sezon?

Niciodată nu îmi impun obiective. Mă dedic zilnic sportului,, mă antrenez din greu. Vom vedea.

Ai un mesaj pentru fani?

Le multumesc pentru suportul constant afișat la fiecare meci și vreau să le spun că ne dăm silința ca, de fiecare dată când părăsesc stadionul, să fie mulțumiți de prestația noastră. Nu încetați să ne susțineți, avem nevoie de voi.

Ca să închei interviul, aș vrea să te întreb ce înseamnă fotbalul pentru tine?

Mă consider un om norocos, pentru că traiesc din această pasiune și joc cu plăcere. Nimic nu aduce o satisfacție mai mare decât să marchezi un gol și să câștigi partida - cel puțin pentru mine, ca jucător.

CV Urko Vera

Data nașterii: 14 mai 1987

Locul nașterii: Barakaldo (Bilbao), Spania

Post: Atacant

Înălțime: 1.90 m

Echipa actuală: CFR Cluj

A mai evoluat la: Santutxu (2006-2007), Laudio (2007-2008), Portugalete (2008-2009), Eibar (2009-2010, 2013-2014), Lemona (2010-2011), Athletic Bilbao (2011), Hercules Alicante (2011-2012), Ponferradina (2012-2013), Alcorcon (2013), Mirandes (2014-2015), Jeonbuk Hyundai (2015, Coreea de Sud), Osasuna (2016) și Huesca (2017).

Este cotat la 400.000 euro pe portalul Transfermarkt.com.