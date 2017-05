Sport

Vasile Miriuță: ”Am făcut niște gafe monumentale. Îmi pare rău pentru suporteri”

de Robert Popa, 07 mai 2017, 08:15

Antrenorul CFR-ului, Vasile Miriuță, le-a cerut scuze fanilor după eșecul usturător cu Dinamo și crede că elevii săi au pierdut din cauza unor gafe monumentale.

Foto: Zoli Cantor/ Facebook.com

Tehnicianul ardelenilor vede, însă, partea plină a paharului, și anume prezența CFR-ului în play-off.

"Am făcut o primă repriză bună, nu le-am lăsat nicio șansă de a marca. Nu au avut un șut pe poartă. Am avut două-trei situații de a înscrie, dar am început-o pe a doua cum nu se putea mai rău, printr-o greșeală impardonabilă. Acolo s-a rupt jocul. Am încercat să revenim, am avut două situații de a marca prin Cristi Bud. Ar fi fost două goluri pe final.

Îmi pare enorm de rău pentru suporteri, era ultimul nostru meci de acasă din acest campionat. Au venit în număr mare, a fost o atmosferă bună. Meritau mai mult din partea noastră, dar asta e. Este sfârșit de sezon, bine că am intrat în play-off. Obiectivul a fost îndeplinit. N-am putut face mai mult, din păcate.

Vom încerca la anul să facem o echipă mai puternică și cel mai important lucru, să ieșim din insolvență. N-am putut juca nici anul ăsta în cupele europene. E păcat, să tragi ca să ajungi sus și să știi că nu poți juca acolo. Sper să ieșim pe 26 mai, pentru că suporterii CFR merită să aibă o echipă care joacă an de an în cupele europene. Azi am pierdut pentru că am făcut niște gafe monumentale", a spus Miriuță.

CFR Cluj a fost învinsă drastic de Dinamo, scor 0-3, sâmbătă, pe teren propriu, în penultima etapă din play-off. Golurile au fost marcate de Steliano Filip (49), Sergiu Hanca (87) și Claudiu Bumba (97 - penalty).

După eșecul cu Dinamo, CFR Cluj se află pe locul 4 din play-off, cu 33 puncte. Ardelenii nu mai au nicio șansă la podium. Echipa lui Contra urcă provizioriu pe primul loc, cu 39 puncte, având șanse la titlu. A fost al doilea eșec consecutiv bifat de CFR, după 0-3 cu CS Universitatea Craiova, tot pe teren propriu.

CFR Cluj își va disputa ultimul meci din acest campionat, sâmbătă, 13 mai, în deplasare cu FC Viitorul.