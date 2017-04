Sport

Vasile Miriuță: ”Am pierdut o bătălie, nu un război”

de Robert Popa, 06 aprilie 2017, 00:05

Antrenorul lui CFR Cluj, Vasile Miriuță, încearcă să vadă partea plină a paharului după înfrângerea suferită cu Dinamo.

Vasile Miriuță/ Foto: Robert Popa

"N-am început bine jocul. În prima repriză ne-au dominat teritorial, cu toate că am avut două ocazii clare prin Adiță Păun. În repriza a doua, am dominat în totalitate, dar n-am reușit să marcăm. E o înfrângere dureroasă, asta e. Am pierdut o bătălie, nu un război. Mai sunt șase jocuri. Obiectivul nostru nu a fost titlul, ci calificarea în play-off", a spus Miriuță pe Digisport.

CFR Cluj a fost învinsă cu 0-2 de Dinamo, miercuri, pe Arena Națională, în cea de-a patra etapă din play-off. Reușitele gazdelor au fost semnate de Adam Nemec (21) și Rivaldinho (43).

După eșecul cu "alb-roșii", formația din Gruia ratează șansa de a se apropia la două puncte de liderul Viitorul. Ardelenii ocupă locul 3 în play-off, cu 28 puncte, iar Dinamo a ajuns pe 4, acumulând 26 puncte.

Duminică, de la ora 18:00, CFR va evolua pe propriul teren cu Viitorul Constanța.