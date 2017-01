Sport

Vasile Miriuță: "Bud va rămâne aici. E golgheterul nostru și avem mare nevoie de el"

de Robert Popa, 06 ianuarie 2017, 12:20

Tehnicianul "feroviarilor" este încrezător, de asemenea, că CFR Cluj poate ajunge în play-off indiferent de rezultatele celorlalte contracandidate.





Cristi Bud a marcat 11 goluri pentru CFR în actuala stagiune de campionat/ Foto: Valentin Todea/sport-focus.ro

"E un nou început de an și suntem optimiști. Am mare încredere în jucătorii mei că putem să realizăm ceea ce ne-am propus, adică să ajungem în play-off. Din păcate, în ultimele trei jocuri (cu Timișoara, Craiova și Voluntari - n.r.) am scos doar un punct și e doar vina noastră. Mai avem cinci meciuri de

disputat, din care trebuie să scoatem punctele necesare pentru a termina în primele 6. Ideal ar fi să scoatem 15, adică maximul posibil. Depindem numai și numai de noi, suntem cu un punct în fața Astrei și chiar nu mă interesează ce vor face echipele din spatele nostru", a declarat Vasile Miriuță.

CFR Cluj are programat primul meci oficial pe 4 februarie 2017, acasă, cu Steaua.

"E foarte important acest meci, evoluăm în fața propriilor suporteri și trebuie să-l câștigăm. Avem o lună ca să ne pregătim, pentru ca la ora jocului să fim apți din toate punctele de vedere. Putem bate Steaua, am demonstrat-o. Vom avea trei amicale tari în Cipru și unul mai ușor să zicem, e vorba de cel cu Karmiotissa (Liga a II-a din Cipru - n.r.)", a spus el.

Antrenorul "feroviarilor" a dat, de asemenea, asigurări că golgheterul Cristi Bud va continua la formația din Gruia. Atacantul de 31 ani a avut în aceste zile oferte de la CS Universitatea Craiova și FC Zakho (Irak). El a marcat 11 goluri pentru clujeni în acest sezon.

"Din câte știu, Cristi rămâne aici. Mai are contract până în vară. Eu îmi doresc să nu plece. E golgheterul nostru și avem mare nevoie de el", a mai zis Miriuță.

"E foarte frig acum, dar suntem obișnuiți. Așa e vremea în ianuarie și februarie și nu avem ce să facem. Trebuie să ne pregătim bine, asta e cel mai important pentru noi, și să începem anul cu brio. Mai avem cinci finale de jucat", a afirmat căpitanul de la CFR, Mario Camora.

"Este o perioadă de acumulări, de alergări. Chiar dacă terenul e înghețat, nu cred că ne va pune probleme pentru partea de alergare. Când vom ajunge în Cipru, o să avem nevoie de terenuri bune pentru antrenamentele cu mingea.

Meciul cu Steaua e pe 4 februarie, o dată în care este ger și ninge în România. Va fi greu să avem în acea perioadă un gazon impecabil, dar noi trebuie să învingem indiferent de condițiile care vor fi", a declarat Laurențiu Rus.

Elevii lui Miriuță vor pleca pe 14 ianuarie 2017 într-un cantonament în Cipru, unde vor juca patru partide de verificare. "Feroviarii" ocupă locul 6 după 21 etape, cu 30 puncte și un golaveraj de 34-20. CFR a pornit în noul sezon cu o penalizare de 6 puncte.

Programul meciurilor din Cipru:

17 ianuarie 2017: CFR Cluj - FC Ufa ( Prima Ligă din Rusia)

20 ianuarie 2017: CFR Cluj - Karmiotissa (Liga a II-a din Cipru)

24 ianuarie 2017: CFR Cluj - Arka Gdynia (Prima ligă din Polonia)

27 ianuarie 2017: CFR Cluj - Korona Kielce (Prima ligă din Polonia)