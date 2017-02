Sport

Vasile Miriuță: "Decât să fi pierdut, e mai bine că am luat un punct"

de Robert Popa, 05 februarie 2017, 23:30

Antrenorul lui CFR Cluj și-a făcut calculele pentru calificarea în play-off după remiza de acasă cu Steaua, scor 1-1.

Vasile Miriuță/ Foto: Robert Popa

Publicitate

"Steaua ne-a pus probleme în primele 15 minute, a avut vreo 2-3 ocazii de a marca. Dar apoi am intrat și noi în joc, am avut ocaziile noastre. Per total, a fost un meci bun pentru noi, un 1-1 echitabil. Decât să fi pierdut, e mai bine că am luat un punct. Suntem la un punct de play-off, cu cele 6 (CFR a început

campionatul cu o penalizare de 6 puncte - n. red.) eram deja acolo, dar nu se mai pun. Mai avem patru jocuri foarte grele, în care trebuie să scoatem maximum de puncte pentru a prinde un loc de play-off", a spus Vasile Miriuță la finalul partidei.

"Deac a jucat senzațional"

Tehnicianul "feroviarilor" a comentat evoluția lui Ciprian Deac (30 ani), jucător care a debutat cu gol la revenirea în Gruia.

"Deac a jucat senzațional, a și marcat, apoi a avut acea ocazie. Sunt foarte mulțumit de el. N-am văzut faza la care a fost eliminat din cauza ceții, nici nu l-am întrebat. Vom discuta mâine despre asta. Dar am fi avut o șansă mai mare de a câștiga dacă nu era eliminat, mai aveam 23 minute și orice era posibil".

Despre noul acționar al echipei

În urmă cu câteva zile, Vasile Băgăcean (43 ani) a devenit noul acționar majoritar al clubului din Gruia. "Am dat mâna cu dânsul, am vorbit vreo 2 minute, dar nu am avut timp ca să discutăm mai mult pentru că am luat echipa în cantonament și am stat la hotel. Precis voi discuta mai mult cu dânsul în zilele care vor urma", a explicat Miriuță.

Pe cine vrea să mai aducă

Tehnicianul ardelenilor a vorbit și despre întăririle de care ar mai avea nevoie până la închiderea perioadei de transferuri: "În zilele următoare, orice e posibil. M-ar interesa un jucător de atac".

Reghecampf: "Cred că puteam închide jocul mult mai bine"

"Cred că am făcut o partidă bună, am avut destule șanse ca să marcăm golul 2 și am avut reacții foarte bune după eliminarea lui Alibec. Nu cred că e posibil ca un jucător să primească galben atât de ușor într-un meci cu o asemenea încărcătură. Dar a fost un meci frumos, cu multe ocazii, în care trebuia să ne desprindem și astfel nu am mai fi avut nici o problemă. Trebuie să ne mulțumim cu un punct, deși cred că puteam închide jocul mult mai bine", a declarat antrenorul Stelei, Laurențiu Reghecampf.

CFR Cluj se află pe locul 7 cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat, cu 31 puncte. "Feroviarii" sunt la un singur punct distanță de locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, care este ocupat de Astra. Steaua este pe 2, cu 41 puncte.