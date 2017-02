Sport

Vasile Miriuță: "Nu mă interesează cine nu ajunge în play-off, important e să fim noi acolo"

de Robert Popa, 12 februarie 2017, 00:25

Tehnicianul lui CFR Cluj a trăit cu emoții finalul partidei de la Mediaș, dar e optimist în privința șanselor la play-off după victoria cu Gaz Metan.

Foto: Robert Popa

"Am avut emoții mari pe final, dar și la început, pentru că nu am început prea bine. Apoi am intrat în joc, am jucat mult mai bine după pauză. A contat foarte mult că terenul a fost foarte bun. Nu mă interesează cine nu mai prinde play-off-ul, important e să fim noi în primele 6", a spus Miriuță pe Dolce Sport.

Autorul golului de 2-0 pentru CFR, Adrian Păun, a semnat prima reușită în tricoul "feroviarilor" din acest sezon.

"Mă bucur că am marcat și mi-am ajutat echipa. Cred că e o victorie foarte importantă pentru lupta la play-off. Dar în meciurile viitoare trebuie să jucăm la fel de bine și să câștigăm", a spus mijlocașul de 21 ani pentru sursa citată.

CFR Cluj a învins-o cu 2-1 pe Gaz Metan, într-un meci jucat sâmbătă, la Mediaș, în cadrul etapei cu numărul 23 din Liga 1. Elevii lui Vasile Miriuță au punctat prin Omrani (63) și Păun (72), iar golul medieșenilor a fost înscris de Sikorski (84).

În urma acestui rezultat, formația din Gruia a ajuns la 34 puncte și e pe locul 5. Gaz Metan este pe 4, cu un punct mai mult. Etapa viitoare, CFR Cluj primește vineri vizita lui ASA Târgu Mureș. Partida se joacă vineri, 17 februarie 2017, începând cu ora 20:00.