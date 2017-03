Sport

Vasile Miriuță: "Nu meritam să ne calificăm, am jucat slab"

de Robert Popa, 29 martie 2017, 00:05

Antrenorul CFR-ului este dezamăgit de ratarea calificării în semifinalele Cupei României, după ce echipa sa a fost învinsă la penalty-uri de ACS Poli Timișoara.

Vasile Miriuță/ Foto: Robert Popa

"Am făcut un meci foarte slab, nu meritam să ne calificăm mai departe după aspectul jocului. Nu vreau să-mi critic jucătorii, o să am o discuție cu ei în privat. Cu ei mergem mai departe, am ajuns pe locul trei (în play-off - n. red.), după opt luni am jucat foarte bine. N-am nicio explicaţie acum, o să mă mai uit o dată la meci în linişte, sper să fie un accident. Am făcut o partidă foarte proastă", a spus Vasile Miriuță pe Digisport.

CFR Cluj a ratat calificarea în semifinalele Cupei României, marți seara, după ce a fost învinsă cu 5-6 la penalty-uri de ACS Poli Timișoara în sferturile competiției. În primele 120 minute ale meciului de pe Dan Păltinișanu nu s-a marcat niciun gol. Din minutul 50, ardelenii au avut un om în plus pe teren după eliminarea lui Șeroni.

Echipa din Gruia ratează șansa de a-și apăra trofeul cucerit în sezonul trecut și rămâne pe un singur front: campionatul. CFR a fost eliminată și din Cupa Ligii în luna septembrie a anului trecut, tot la loviturile de departajare, de ASA Târgu Mureș.