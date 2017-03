Sport

Vasile Miriuță: "Oricare dintre aceste 6 echipe care suntem în play-off se poate bate la titlu"

de Robert Popa, 06 martie 2017, 00:15

Antrenorul lui CFR Cluj, Vasile Miriuță, se gândește la titlu după victoria de acasă cu Viitorul, afirmând că oricare dintre formațiile care s-au calificat în play-off se pot bate pentru trofeul respectiv.





Vasile Miriuță/ Foto: Robert Popa

"Ne bucurăm foarte mult. După aceste 7-8 luni, merităm să fim acolo. Am jucat foarte bine și cred că oricare dintre aceste 6 echipe care suntem în play-off se poate bate la titlu, indiferent cum se numește. Mi-e indiferent cu cine vom juca în prima etapă, important e că ne-am calificat acolo. Noi trebuie să ne pregătim la fel. Execuția lui Deac a fost fantastică, e un jucător de mare caracter. La început nimeni nu credea că vom ajunge în play-off, dar suntem acolo. Nu se poate spune că nu am realizat ceva, băieții sunt actorii principali", a declarat antrenorul "feroviarilor", Vasile Miriuță.

CFR Cluj a câștigat cu 1-0 partida de acasă cu Viitorul Constanță, duminică seara, în ultima etapă din sezonul regulat al Ligii 1. Unica reușită a întâlnirii i-a aparținut mijlocașului Ciprian Deac, care a înscris cu un șut lobat, din interiorul careului, în minutul 21. În urma acestui rezultat, CFR termină sezonul regulat pe locul 3, cu 43 puncte, poziție care îi asigură prezența în play-off. FC Viitorul a încheiat pe 1, cu 51 puncte.

"E greu să vorbești când pierzi, dar realitatea e că CFR a fost mult mai bună ca noi, mai proaspătă, mai agresivă, mai ales la începutul meciului, când a și marcat. După aceea, am echilibrat jocul, am avut și noi șansa noastră. E clar că mie nu-mi convine că am pierdut, dar trebuie să accepți înfrângerea când adversarul a evoluat mai bine. Până la urmă am intrat în play-off, o performanță extraordinară pentru noi și o să ne jucăm șansa, cât e ea de mare nu știu, dar o să o jucăm așa cum trebuie. Avem o săptămână până începe play-off-ul și vedem ce soluții o să găsim", a spus tehnicianul Viitorului, Gheorghe Hagi.

Prima etapă din play-off va începe săptămâna viitoare, în această fază urmând a se înjumătăți punctajele tuturor celor 6 echipe calificate, printre care și CFR. Aceeași regulă se va aplica și formațiilor din play-out. "Feroviarii" își vor afla clasarea finală din sezonul regulat abia luni, când Astra va primi vizita Botoșaniului. În cazul unei victorii a giurgiuvenilor, gruparea din Gruia va coborî pe 4.